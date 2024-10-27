Tuyển Quản Lý Kho thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 403 Trần Xuân Soạn, Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý, cập nhật, kiểm tra và báo cáo hàng tồn kho hàng. Sắp xếp khoa học hàng hóa, vật tư, nguyên liệu trong kho. Quản lý, vận hành hệ thống, phân công, đôn đốc nhân sự sửa chữa/ lắp ráp/ đóng gói/ lấy hàng lên container tránh nhầm lẫn, sai sót và đúng quy trình. Quản lý, giám sát, kiểm tra chứng từ trước khi xuất – nhập kho đảm bảo đầy đủ và hợp lệ. Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu. Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên và ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý kho. Kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống hiệu quả và kỹ năng quản lý thời gian.

Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng vượt KPI xét tháng/quý/ năm. Hưởng lương theo cấp bậc/vị trí và các khoản phụ cấp, thưởng dựa trên hiệu quả công việc. Chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật. Môi trường làm việc năng động và thân thiện. Được đào tạo và tham gia các dự án lớn, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR

