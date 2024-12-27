Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý hệ thống Khách hàng trong địa bàn quản lý.
- Đôn đốc, giám sát nhân viên mở rộng độ phủ thị trường.
- Tham gia xây dựng chương trình phát triển kinh doanh, các chính sách bán hàng, lương, thưởng...
- Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm, dịch vụ của Công ty và đối thủ
- Vận hành tốt hệ thống, quy trình làm việc. Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng đặc biệt là với các khách hàng chủ chốt của công ty.
- Triển khai nghiêm túc các chính sách bán hàng, chương trình Marketing, chương trình mới của Công ty tới hệ thống trực thuộc quản lý
- Thường xuyên đi kiểm tra thị trường và đánh giá hiệu quả làm việc của NVKD trong khu vực quản lý
-Thực hiện các công việc khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Dược hoặc Kinh Tế.
- Có kinh nghiệm phụ trách, quản lý kinh doanh y dược, phân phối,... trên 2 năm.
- Kỹ năng quản lý nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng.
- Yêu thích công việc kinh doanh, thích nghi với điều kiện đi lại nhiều.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Thòa thuận + thưởng theo doanh thu.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, với đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình.
- Chế độ: BHXH, du lịch, sinh nhật, lương tháng 13, hiếu hỷ, thưởng lễ Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 ngõ 19 phố Trần Quang Diệu,Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

