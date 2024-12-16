Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 61 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhóm sản phẩm kinh doanh:
Thiết bị điện dân dụng, công tắc, ổ cắm, camera, chuông hình khóa cửa cao cấp và hệ thống các giải pháp điện thông minh của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới cho các dự án, công trình cao cấp như khách sạn hạng sang, khu nghỉ dưỡng, du thuyền, penthouse, villa, biệt thự,... Giải pháp Nhà thông minh có thể kể đến như Giải pháp chiếu sáng, điều khiển đèn, rèm, kiểm soát nhiệt độ, năng lượng và môi trường, giải pháp an ninh – báo động, hệ thống camera an ninh, chuông hình, cảnh báo tràn nước, báo cháy, báo khói, rò rỉ khí gas, hệ thống âm thanh đa vùng,.... với các kịch bản điều khiển thông minh được xây dựng theo nhu cầu và thói quen sử dụng của gia chủ.
2. Mô tả công việc:
Kinh doanh thiết bị điện dân dụng và giải pháp nhà thông minh smart home của công ty đến khách hàng end user (người dùng).
Tìm kiếm quan hệ để mở rộng mạng lưới khách hàng lẻ / dự án (nếu có) thông qua các chủ đầu tư bất động sản lớn, nhà thầu xây dựng, đội ngũ tư vấn thiết kế, kiến trúc sư.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh để cung cấp sản phẩm, giải pháp smart home của Công ty.
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng bao gồm bàn giao thiết bị, nghiệm thu và hoàn tất quá trình thanh toán (có sale admin hỗ trợ).
Quản lý và dẫn dắt đội nhóm kinh doanh tại Hà Nội.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để hướng dẫn cài đặt thiết bị. Ghi nhận phản hồi của khách hàng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh ngay/kịp thời.
Phân tích thông tin thị trường, phản hồi của khách hàng và nghiên cứu những thông tin về đối thủ cạnh tranh để đưa ra các đề xuất về gói sản phẩm, định hướng kinh doanh và chính sách cho Người quản lý.
Phối hợp với bộ phân Marketing triển khai thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Phối hợp với bộ phận Marketing xây dựng các ấn phẩm/tài liệu giới thiệu sản phẩm, thuyết trình về sản phẩm..
Các nội dung chi tiết khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 4 năm kinh nghiệm trong kinh doanh bán lẻ sản phẩm công nghệ, bán thiết bị, giải pháp nhà thông minh.
Có kinh nghiệm sales thị trường, thực chiến bên ngoài.
Giao tiếp tốt, chủ động, chịu được áp lực
Ưu tiên các ứng viên học các ngành kỹ thuật hoặc các lĩnh vực ngành nghề tương đương
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm thiết bị điện công nghệ cao, có kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng.
Ưu tiên các ứng viên có các mối quan hệ với Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, các đơn vị tư vấn thiết kế, các kiến trúc sư.
Yêu cầu khác:
Chủ động tìm kiếm khách hàng
Khả năng làm việc độc lập;
Đi công tác ngắn ngày.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo năng lực không hạn chế (upto 30M)+ thưởng KPI (tổng thu nhập không giới hạn theo kết quả kinh doanh), THƯỞNG KINH DOANH CAO (CÓ QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG QUY CHẾ CÔNG TY)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận với các thiết bị công nghệ hàng đầu thế giới.
Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn công ty.
Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng theo kết quả làm việc cùa cá nhân và đội nhóm.
Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm.
Công tác phí, Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại
Được tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết phục, đàm phán...trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 160, phố Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

