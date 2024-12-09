Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 62 Song Hành, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Đảm bảo nhà hàng vận hành theo đúng các tiêu chuẩn đề ra từ công ty.

Đảm bảo chất lượng phục vụ và chất lượng món ăn phục vụ khách hàng.

Quản lý nhân sự, kiểm soát nhân sự hoạt động theo đúng nội quy công ty đưa ra.

Đào tạo và phát triển đội ngủ kế thừa.

Phối họp các phòng ban lên kế hoạch bán hàng, các chương trình thúc đẩy doanh thu.

Thúc đẩy doanh thu theo target, quản lý chi phí COL, COG (chi phí nhân sự, hàng hóa).

Xử lý các vấn đề phát sinh, nắm bắt nhanh tất cả các nghiệp vụ tại nhà hàng.

Vận hành PnL nhà hàng hiệu quả.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nữ độ tuổi từ 26 đến 35 tuổi.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý nhà hàng, có kinh nghiệm bán hàng, tư duy tốt, hoạt bát, nhanh nhẹn.

Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm quản lý.

Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và thúc đẩy kinh doanh tốt.

Nhiệt tình, năng động, độc lập, có khả năng chịu áp lực cao.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung thực, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc trẻ, năng động

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo Luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin