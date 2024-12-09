Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 62 Song Hành, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Đảm bảo nhà hàng vận hành theo đúng các tiêu chuẩn đề ra từ công ty.
Đảm bảo chất lượng phục vụ và chất lượng món ăn phục vụ khách hàng.
Quản lý nhân sự, kiểm soát nhân sự hoạt động theo đúng nội quy công ty đưa ra.
Đào tạo và phát triển đội ngủ kế thừa.
Phối họp các phòng ban lên kế hoạch bán hàng, các chương trình thúc đẩy doanh thu.
Thúc đẩy doanh thu theo target, quản lý chi phí COL, COG (chi phí nhân sự, hàng hóa).
Xử lý các vấn đề phát sinh, nắm bắt nhanh tất cả các nghiệp vụ tại nhà hàng.
Vận hành PnL nhà hàng hiệu quả.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nữ độ tuổi từ 26 đến 35 tuổi.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý nhà hàng, có kinh nghiệm bán hàng, tư duy tốt, hoạt bát, nhanh nhẹn.
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm quản lý.
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và thúc đẩy kinh doanh tốt.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, có khả năng chịu áp lực cao.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung thực, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc trẻ, năng động
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo Luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-nha-hang-thu-nhap-13-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job267086
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Phở 24
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở 24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Phở 24
Hạn nộp: 26/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Hạn nộp: 26/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 24/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MISSO VN
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MISSO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MISSO VN
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Hạn nộp: 24/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH MTV Phổ Đình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu
Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Hàng Sushi Masa
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Nhà Hàng Sushi Masa
Hạn nộp: 20/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Phở 24
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở 24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Phở 24
Hạn nộp: 26/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Hạn nộp: 26/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 24/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MISSO VN
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MISSO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MISSO VN
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Hạn nộp: 24/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH MTV Phổ Đình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu
Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Hàng Sushi Masa
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Nhà Hàng Sushi Masa
Hạn nộp: 20/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MAXSIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH MAXSIM
12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực Nhân Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực Nhân Phát
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH SOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH SOL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH TOP FOOD VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TOP FOOD VIET NAM
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH BOBAE ASIA FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BOBAE ASIA FOOD
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 95 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
85 - 95 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty CP Trung Nguyên Franchising
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Thuận Quân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thuận Quân
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG XANH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG XANH SÀI GÒN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Dịch vụ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ TL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG XANH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG XANH SÀI GÒN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP Trung Nguyên Franchising
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MAXSIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 125 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH MAXSIM
125 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm