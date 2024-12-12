Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẦM CAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý hoạt động kinh doanh của nhà hàng, bao gồm cả việc lên kế hoạch marketing và quảng cáo.

Quản lý đội ngũ nhân viên nhà hàng, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc.

Quản lý hàng tồn kho, đặt hàng nguyên vật liệu, kiểm soát chi phí.

Giám sát chất lượng dịch vụ và thực phẩm, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết các khiếu nại và phản hồi.

Phân tích báo cáo kinh doanh, đưa ra các giải pháp để cải thiện hiệu quả hoạt động.

Quản lý ngân sách và tài chính của nhà hàng.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về pháp luật và an toàn lao động.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý nhà hàng hoặc kinh nghiệm tương đương.

Có kiến thức sâu rộng về hoạt động kinh doanh nhà hàng, bao gồm quản lý nhân sự, quản lý hàng tồn kho, quản lý chi phí.

Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp tốt.

Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẦM CAO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ thưởng, phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẦM CAO

