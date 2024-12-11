Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sc Group - Chuỗi Nhà Hàng Sáu Cua làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 235 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh - số 2A Song Hành, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh - Nhà hàng Sáu Cua, 178 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Điều hành công việc, quản lý nhân sự

- Quản lý hoạt động kinh doanh, đảm bảo chất lượng dịch vụ

- Kiểm soát chi phí

- Quản lý tài sản, hàng hóa nhà hàng

- Điều hành hoạt động kinh doanh

- Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm, PCCC

- Các công việc khác trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các chuỗi nhà hàng lớn tại TP.HCM

- Có kiến thức về Quản lý Nhân sự, Nhà hàng, Khách sạn

- Được đào tạo tại các trường về Quản lý Nhà hàng – Khách sạn là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Chăm chỉ, sức khỏe tốt, sạch sẽ

- Cẩn thận, có trách nhiệm và luôn đúng giờ

- Có thể nhận việc ngay

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sc Group - Chuỗi Nhà Hàng Sáu Cua Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ăn trưa, liên hoan, sinh nhật

- Thưởng nhân viên xuất sắc, Thưởng Lễ, Tết (chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn)

- Được đào tạo khi vào làm việc

- Môi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ

- Thời gian làm việc: 09h00 – 22h30 (nghỉ giữa ca 2 tiếng)

- Được off 2 ngày/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sc Group - Chuỗi Nhà Hàng Sáu Cua

