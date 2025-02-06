Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCn Vsip3, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý chất lượng cơ sở

tham gia quy trình sản xuất tại canteen công ty

Kiểm soát thu ngân

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Đại Học/cao đẳng ngành công nghệ thực phẩm, kế toán,...

tin học văn phòng

giao tiếp tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Được bao ăn theo ca làm

Tham gia BHXH, phép năm, lương tháng 13 và các chế độ khác theo Luật quy định

Du lịch, teambuilding hàng năm

Các chương trình vinh danh nhân viên xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin