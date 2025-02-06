Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Anova Feed
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KCn Vsip3, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý chất lượng cơ sở
tham gia quy trình sản xuất tại canteen công ty
Kiểm soát thu ngân

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Đại Học/cao đẳng ngành công nghệ thực phẩm, kế toán,...
tin học văn phòng
giao tiếp tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Được bao ăn theo ca làm
Tham gia BHXH, phép năm, lương tháng 13 và các chế độ khác theo Luật quy định
Du lịch, teambuilding hàng năm
Các chương trình vinh danh nhân viên xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp 4, Long Cang, Cần Đước, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

