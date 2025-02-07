Tuyển Quản lý CNC Industries làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

• Tổ chức, điều phối, theo dõi, giám sát việc sử dụng tối ưu nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất.

• Trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc đối với các Quản đốc, Trưởng ca, Phó ca đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong việc thực hiện công việc.

• Vận hành hoạt động sản xuất nhằm đạt mục tiêu về năng suất, sản lượng và chất lượng đã đề ra và tiết kiệm tối đa tiêu hao nguyên vật liệu.

• Đảm bảo tiến độ sản xuất theo đúng kế hoạch.

• Quản lý các máy móc thiết bị trong nhà xưởng.

• Quản lý nhân sự thuộc bộ phận sản xuất.

• Quản lý và xử lý các vấn đề kỹ thuật của xưởng, xử lý sự cố nếu có.

• Giám sát việc sử dụng nguyên vật liệu theo đúng định mức, theo dõi việc thống kê nguyên vật liệu, đề ra giải pháp giảm hao hụt nguyên vật liệu trong sản xuất.

• Theo dõi và đánh giá quá trình làm việc của các nhân viên cấp dưới.

• Các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc sản xuất.