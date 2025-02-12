Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Quản lý

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Mức lương thưởng cạnh tranh, tương xứng với năng lực.

- Trả lương đầy đủ, đúng hạn.

- Hưởng lương 100% trong thời gian thử việc.

- BHXH, BHYT, BHTN và Thuế TNCN đóng 100% trên lương NET

- Gói khám sức khỏe chuẩn quốc tế, BHTN 24/7.

- Học bổng VUS cho bản thân và người thân với mức ưu đãi cao, không giới hạn khóa học.

- Nhiều chương trình đào tạo, hoạt động nội bộ thú vị dành riêng cho nhân viên được tổ chức thường xuyên., Quận 5

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý, theo dõi và đôn đốc nhóm nhỏ Direct Sales Agent (4-6 agent) thực hiện theo đúng các triển khai của quản lý.
- Tìm kiếm, tuyển dụng ứng viên chính thực/ Cộng tác viên. Đảm bảo nhân sự đủ trong team.
- Đào tạo nhân viên sử dụng phần mềm nhập lead, kĩ năng tư vấn KH và kĩ năng sales.
- Báo cáo mỗi ngày về tình hình tại các điểm làm được phân công phụ trách và kết quả thực hiện công việc cho Team Leader ( thuận lợi hay khó khăn, khách hàng...)
- Đảm bảo nhân viên làm việc theo đúng điểm và thời gian quy định (Kiểm tra đồng phục, tác phong, lượng POSM sử dụng, quầy kệ (booth) gọn gàng, sạch sẽ. Đánh giá tổng quan điểm làm.
- Đảm bảo số lượng & chất lượng của nhóm về lead và về kỹ năng tư vấn của Direct Sales Agent
- Đánh giá nhân viên tại điểm làm. Nắm vững kiến thức về sản phẩm để giải thích cho khách hàng, thuyết phục, tư vấn được cho khách hàng.
- Quản lý số lượng POSM cho team theo tuần. Chuẩn bị POSM cho từng khu vực phụ trách. Phân phối POSM cho từng khu vực. Kiểm tra và cập nhật kho POSM.
- Tìm kiếm, phát triển mảng quan hệ đối tác để kéo thêm nhiều nguồn data Khách Hàng
- Chủ động đề xuất các hoạt động tiếp thị trực tiếp hiệu quả và chương trình khuyến mãi phù hợp
- Kiểm tra về đối thủ cạnh tranh, chương trình ưu đãi
- Hỗ trợ tìm thêm các điểm làm việc mới.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên > 1 năm làm việc trong lĩnh vực direct sales, trade marketing/Direct Marketing và tổ chức activation.
- Có kinh nghiệm quản lý nhóm nhỏ nhân viên tiếp thị trực tiếp, sale thị trường và hiểu thị trường giáo dục là một lợi thế.
+Năng động, nhanh nhẹn, chăm chỉ, hòa đồng. Khả năng giám sát công việc thêm vào cuối tuần.
+Thành thạo các phần mềm văn phòng.
-Khác:
+ Sẵn sàng làm việc thời gian linh động
+Sáng tạo, năng động, có chí tiến thủ, ngoại giao tốt có kỹ năng tiếp cận, thuyết phục. Đàm phán tốt
+Quản lý nhóm, Bán hàng trực tiếp, Bán hàng qua điện thoại, Marketing
+Khả năng giám sát & báo cáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: VP HCM: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM

