Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà B&T, số 3 ngõ 120 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Phần Quản lý sản phẩm: Chịu trách nhiệm đăng tải sản phẩm lên website bán hàng của Công ty, cụ thể:
Phần Quản lý sản phẩm:
Tiếp nhận thông tin sản phẩm từ Bộ phận Phát triển sản phẩm Upload các sản phẩm từ file thiết kế lên hình ảnh trên website Thiết lập, cài đặt chính xác các thông số của sản phẩm, đảm bảo hình ảnh, các lựa chọn của sản phẩm đúng nhất Sắp xếp các tài nguyên ảnh của sản phẩm hoàn chỉnh để tạo ra sản phẩm đúng với mô tả
Tiếp nhận thông tin sản phẩm từ Bộ phận Phát triển sản phẩm
Upload các sản phẩm từ file thiết kế lên hình ảnh trên website
Thiết lập, cài đặt chính xác các thông số của sản phẩm, đảm bảo hình ảnh, các lựa chọn của sản phẩm đúng nhất
Sắp xếp các tài nguyên ảnh của sản phẩm hoàn chỉnh để tạo ra sản phẩm đúng với mô tả
Phần Tối ưu sản phẩm:
Chỉnh sửa, bổ sung các thông tin của sản phẩm, liên tục cải tiến để mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng Kết hợp chặt chẽ với team Product và team Marketing để liên tục tối ưu giao diện sản phẩm, banner,.. để thu hút khách hàng, giúp các chiến dịch Marketing hiệu quả hơn.
Chỉnh sửa, bổ sung các thông tin của sản phẩm, liên tục cải tiến để mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng
Kết hợp chặt chẽ với team Product và team Marketing để liên tục tối ưu giao diện sản phẩm, banner,.. để thu hút khách hàng, giúp các chiến dịch Marketing hiệu quả hơn.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH, Chấp nhận ứng viên đang chờ bằng Có sự cẩn thận, tỉ mỉ cao trong tất cả các công việc; Tư duy logic, thích làm việc về quy trình Công việc không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng có mentor và lộ trình đào rõ ràng Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và thử thách để phát triển bản thân. Có trải nghiệm HĐNK sôi nổi là lợi thế Sử dụng thành thạo Google Spreadsheet, Google Docs & Excel là một lợi thế Ưu tiên các bạn là nữ Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản
Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH, Chấp nhận ứng viên đang chờ bằng
Có sự cẩn thận, tỉ mỉ cao trong tất cả các công việc; Tư duy logic, thích làm việc về quy trình
cẩn thận, tỉ mỉ cao
Công việc không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng có mentor và lộ trình đào rõ ràng
Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và thử thách để phát triển bản thân. Có trải nghiệm HĐNK sôi nổi là lợi thế
Sử dụng thành thạo Google Spreadsheet, Google Docs & Excel là một lợi thế
Ưu tiên các bạn là nữ
Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 8.000.000 VNĐ/ tháng + Thưởng performance theo tháng/ quý. Thu nhập xứng đáng với nỗ lực và công sức bỏ ra. Được tham gia BHXH, BHYT,BHTN,.. cùng chế độ 12 ngày phép có lương/năm theo quy định của Nhà nước và chính sách của công ty Được tham gia vào lộ trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng rõ ràng; Có mentor đồng hành sát sao Được trao quyền và có cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực E-commerce nói chung, POD nói riêng Được đào tạo thêm về UIUX, tối ưu giao diện trang mua hàng, tối ưu hình ảnh xuất hiện của sản phẩm từ đó mang đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho Khách hàng Có khung năng lực và lộ trình phát triển rõ ràng với 06 tháng review năng lực/ lần Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết và hướng dẫn nhiệt tình để hỗ trợ hoàn thành công việc tốt nhất Môi trường làm việc trẻ trung, lành mạnh, chuyên nghiệp; luôn quyết liệt, cầu tiến giúp bạn học hỏi rèn luyện và phát triển bản thân rất nhanh. Được tham gia BHXH, BHYT, tháng lương thứ 13... và các chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và chính sách của công ty Nghỉ mát, du lịch hàng năm theo chế độ của Công ty
Mức lương khởi điểm: 8.000.000 VNĐ/ tháng + Thưởng performance theo tháng/ quý. Thu nhập xứng đáng với nỗ lực và công sức bỏ ra.
Được tham gia BHXH, BHYT,BHTN,.. cùng chế độ 12 ngày phép có lương/năm theo quy định của Nhà nước và chính sách của công ty
Được tham gia vào lộ trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng rõ ràng; Có mentor đồng hành sát sao
Được trao quyền và có cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực E-commerce nói chung, POD nói riêng
Được đào tạo thêm về UIUX, tối ưu giao diện trang mua hàng, tối ưu hình ảnh xuất hiện của sản phẩm từ đó mang đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho Khách hàng
Có khung năng lực và lộ trình phát triển rõ ràng với 06 tháng review năng lực/ lần
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết và hướng dẫn nhiệt tình để hỗ trợ hoàn thành công việc tốt nhất
Môi trường làm việc trẻ trung, lành mạnh, chuyên nghiệp; luôn quyết liệt, cầu tiến giúp bạn học hỏi rèn luyện và phát triển bản thân rất nhanh.
Được tham gia BHXH, BHYT, tháng lương thứ 13... và các chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và chính sách của công ty
Nghỉ mát, du lịch hàng năm theo chế độ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG

CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà B&T, số 3 ngõ 120 Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

