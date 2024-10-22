Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà B&T, số 3 ngõ 120 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Phần Quản lý sản phẩm: Chịu trách nhiệm đăng tải sản phẩm lên website bán hàng của Công ty, cụ thể:

Tiếp nhận thông tin sản phẩm từ Bộ phận Phát triển sản phẩm Upload các sản phẩm từ file thiết kế lên hình ảnh trên website Thiết lập, cài đặt chính xác các thông số của sản phẩm, đảm bảo hình ảnh, các lựa chọn của sản phẩm đúng nhất Sắp xếp các tài nguyên ảnh của sản phẩm hoàn chỉnh để tạo ra sản phẩm đúng với mô tả

Chỉnh sửa, bổ sung các thông tin của sản phẩm, liên tục cải tiến để mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng Kết hợp chặt chẽ với team Product và team Marketing để liên tục tối ưu giao diện sản phẩm, banner,.. để thu hút khách hàng, giúp các chiến dịch Marketing hiệu quả hơn.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH, Chấp nhận ứng viên đang chờ bằng Có sự cẩn thận, tỉ mỉ cao trong tất cả các công việc; Tư duy logic, thích làm việc về quy trình Công việc không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng có mentor và lộ trình đào rõ ràng Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và thử thách để phát triển bản thân. Có trải nghiệm HĐNK sôi nổi là lợi thế Sử dụng thành thạo Google Spreadsheet, Google Docs & Excel là một lợi thế Ưu tiên các bạn là nữ Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 8.000.000 VNĐ/ tháng + Thưởng performance theo tháng/ quý. Thu nhập xứng đáng với nỗ lực và công sức bỏ ra. Được tham gia BHXH, BHYT,BHTN,.. cùng chế độ 12 ngày phép có lương/năm theo quy định của Nhà nước và chính sách của công ty Được tham gia vào lộ trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng rõ ràng; Có mentor đồng hành sát sao Được trao quyền và có cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực E-commerce nói chung, POD nói riêng Được đào tạo thêm về UIUX, tối ưu giao diện trang mua hàng, tối ưu hình ảnh xuất hiện của sản phẩm từ đó mang đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho Khách hàng Có khung năng lực và lộ trình phát triển rõ ràng với 06 tháng review năng lực/ lần Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết và hướng dẫn nhiệt tình để hỗ trợ hoàn thành công việc tốt nhất Môi trường làm việc trẻ trung, lành mạnh, chuyên nghiệp; luôn quyết liệt, cầu tiến giúp bạn học hỏi rèn luyện và phát triển bản thân rất nhanh. Được tham gia BHXH, BHYT, tháng lương thứ 13... và các chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và chính sách của công ty Nghỉ mát, du lịch hàng năm theo chế độ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG

