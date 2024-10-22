Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG
- Hà Nội: Toà nhà B&T, số 3 ngõ 120 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Phần Quản lý sản phẩm: Chịu trách nhiệm đăng tải sản phẩm lên website bán hàng của Công ty, cụ thể:
Tiếp nhận thông tin sản phẩm từ Bộ phận Phát triển sản phẩm Upload các sản phẩm từ file thiết kế lên hình ảnh trên website Thiết lập, cài đặt chính xác các thông số của sản phẩm, đảm bảo hình ảnh, các lựa chọn của sản phẩm đúng nhất Sắp xếp các tài nguyên ảnh của sản phẩm hoàn chỉnh để tạo ra sản phẩm đúng với mô tả
Phần Tối ưu sản phẩm:
Chỉnh sửa, bổ sung các thông tin của sản phẩm, liên tục cải tiến để mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng Kết hợp chặt chẽ với team Product và team Marketing để liên tục tối ưu giao diện sản phẩm, banner,.. để thu hút khách hàng, giúp các chiến dịch Marketing hiệu quả hơn.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH, Chấp nhận ứng viên đang chờ bằng
Có sự cẩn thận, tỉ mỉ cao trong tất cả các công việc; Tư duy logic, thích làm việc về quy trình
Công việc không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng có mentor và lộ trình đào rõ ràng
Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và thử thách để phát triển bản thân. Có trải nghiệm HĐNK sôi nổi là lợi thế
Sử dụng thành thạo Google Spreadsheet, Google Docs & Excel là một lợi thế
Ưu tiên các bạn là nữ
Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm: 8.000.000 VNĐ/ tháng + Thưởng performance theo tháng/ quý. Thu nhập xứng đáng với nỗ lực và công sức bỏ ra.
Được tham gia BHXH, BHYT,BHTN,.. cùng chế độ 12 ngày phép có lương/năm theo quy định của Nhà nước và chính sách của công ty
Được tham gia vào lộ trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng rõ ràng; Có mentor đồng hành sát sao
Được trao quyền và có cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực E-commerce nói chung, POD nói riêng
Được đào tạo thêm về UIUX, tối ưu giao diện trang mua hàng, tối ưu hình ảnh xuất hiện của sản phẩm từ đó mang đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho Khách hàng
Có khung năng lực và lộ trình phát triển rõ ràng với 06 tháng review năng lực/ lần
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết và hướng dẫn nhiệt tình để hỗ trợ hoàn thành công việc tốt nhất
Môi trường làm việc trẻ trung, lành mạnh, chuyên nghiệp; luôn quyết liệt, cầu tiến giúp bạn học hỏi rèn luyện và phát triển bản thân rất nhanh.
Nghỉ mát, du lịch hàng năm theo chế độ của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG
