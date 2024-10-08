Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH MIAGI SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà CTM 139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển dự án web về các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý, dbs.... sử dụng Ruby như Ruby on Rails; Thiết kế, coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành; Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch; Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới; Tham gia các khóa đào tạo liên quan tới công việc do Công ty tổ chức

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan; Từ 01 năm kinh nghiệm làm việc với Ruby (Rails) làm việc với các công việc sau: Thiết kế chi tiết, coding, unit testing, bug fixing; Sử dụng thành thạo HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Bootstrap, JSON, XML ... Nắm chắc kiến thức lập trình hướng đối tượng (OOP), mô hình MVC, thiết kế cấu trúc...; Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý Source Code như Git, SVN... ; Sẵn sàng học hỏi phương pháp và kỹ thuật mới;

Tại CÔNG TY TNHH MIAGI SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn; Ngoài ra các Miagi-er sẽ nhận được phụ cấp hàng tháng: Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe, Beauty care... lên đến 800.000VNĐ; Hỗ trợ gửi đăng ký gửi xe theo tháng, thiết bị máy móc trong quá trình làm việc; Thưởng tháng 13, Tết & thưởng lợi nhuận, thâm niên; Review lương định kỳ 1 lần/năm; Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm; Nghỉ phép 12 ngày/năm (+1, BHXH, BHYT và các ngày nghỉ theo quy định; Ngoài ra, khi làm việc tại Miagi cứ 2 năm sẽ thêm +1 ngày nghỉ có lương Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ trung, dân chủ với nhiều hoạt động văn hóa hóa tập thể phong phú, đa dạng: Du lịch, team building nghỉ dưỡng, party sự kiện..., Hoạt động Coffee break thứ 4 hàng tuần, Tổ chức sinh nhật hàng tháng; Tham gia các buổi Training của công ty, được đào tạo tiếng Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIAGI SOLUTION

