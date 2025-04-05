Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 87 - 89 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kế toán công nợ

Lập phiếu xuất kho, lập hóa đơn GTGT, ủy nhiệm thu, lập hợp đồng kinh tế.

Thực hiện biên bản đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng.

Theo dõi và thu hồi công nợ.

Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo quỹ, công nợ phải thu, và lên kế hoạch thu hồi công nợ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính kế toán.

Ưu tiên có kinh nghiệm

Thành thạo Excel , Word, Misa và các phần mềm kế toán khác.

Cẩn thận, chắc chắn, trung thực, làm việc có tính thần trách nhiệm cao

Độ tuổi từ 23-30 tuổi.

Có tâm huyết gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000đ – 16.000.000đ (thỏa thuận trực tiếp tại buổi phỏng vấn).

Thưởng các dịp lễ tết, 30/4-1/5, quà sinh nhật, v.v.

Tham gia nghỉ mát, team building hàng năm của Công ty.

Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật LĐ (BHXH, BHYT, BHTN).

Được trang bị đồng phục và các thiết bị văn phòng cần thiết phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

