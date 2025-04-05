Tuyển Trợ lý Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Trợ lý Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty TNHH OCean Capital
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty TNHH OCean Capital

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH OCean Capital

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Ocean Capital , Số 188 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình,TP. Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Lên lịch hẹn với đối tác, khách hàng, lịch họp nội bộ với TGĐ;
Nhắc lịch TGĐ và bố trí khoa học các lịch làm việc.
Kiểm tra kế hoạch, chỉ tiêu, các đề xuất chương trình khuyến mại trước khi trình duyệt TGĐ;
Đôn đốc, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh tạo doanh số;
Kiểm soát lịch làm việc nhân sự khối kinh doanh;
Kiểm soát rủi ro phát sinh trong vận hành kinh doanh;
Tham mưu TGĐ các giải pháp thúc đẩy doanh số, các giải pháp về truyền thông marketing hiệu quả;
Phân tích xu hướng thị trường và đề xuất các ý tưởng kinh doanh ứng dụng tại công ty;
Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu bán hàng theo từng kênh, từng sản phẩm;
Theo dõi doanh số, chỉ tiêu KPI của đội ngũ kinh doanh, cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh;
Chuẩn bị các báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý, năm) cho TGĐ;
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp;
Hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn nhân viên kinh doanh về sản phẩm, quy trình bán hàng, kỹ năng kinh doanh;
Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với khách hàng;
Theo dõi, chăm sóc khách hàng quan trọng, hỗ trợ ký kết hợp đồng;
Quản lý và cập nhật hệ thống dữ liệu khách hàng;
Tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo, chương trình thúc đẩy bán hàng;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TGĐ.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nữ;
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, ngoại thương, thương mại…;
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh;
Tiếng Anh thành thạo;
Thành thạo Excel, PowerPoint, có khả năng phân tích số liệu kinh doanh.
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc và sắp xếp ưu tiên hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
Năng động, nhanh nhẹn, có tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.
Có trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và chịu được áp lực cao.

Tại Công ty TNHH OCean Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25-40 triệu + phụ cấp ăn trưa 35.000 đ/ngày công;
Thưởng đầy đủ các dịp lễ, tết theo chế độ;
Tham gia đầy đủ quyền lợi của người lao động: BHYT, BHXH…;
Du lịch nghỉ mát hằng năm, liên hoan hàng tháng;
Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OCean Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH OCean Capital

Công ty TNHH OCean Capital

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tòa nhà C+ Office, tổ 28 Thành Thái, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

