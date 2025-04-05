Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Theo dõi các công việc phát sinh hàng ngày

Thu thập số liệu, chứng từ kế toán

Lập phiếu thu, chi, giao dịch ngân hàng

Theo dõi nợ phải thu, nợ phải trả đối với các đối tác.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh

Sắp xếp khoa học hồ sơ theo từng hạng mục, từng nhà cung cấp

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ, hóa đơn

Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong phòng kế toán và các bộ phận, phòng ban khác.

Các công việc theo sự phân công của Quản lý.