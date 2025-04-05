Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM
- Hà Nội: Km12, QL 32, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Theo dõi các công việc phát sinh hàng ngày
Thu thập số liệu, chứng từ kế toán
Lập phiếu thu, chi, giao dịch ngân hàng
Theo dõi nợ phải thu, nợ phải trả đối với các đối tác.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Sắp xếp khoa học hồ sơ theo từng hạng mục, từng nhà cung cấp
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ, hóa đơn
Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong phòng kế toán và các bộ phận, phòng ban khác.
Các công việc theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM
