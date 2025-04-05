Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 42 Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng và nhập số liệu của Khách hàng. Kiểm soát nợ phải trả và phải thu.
Thực hiện kiểm soát, lưu trữ, bảo mật các chứng từ sổ sách của kế toán.
Thực hiện công tác báo cáo (tháng, quý, năm) theo hướng dẫn của quản lý.
Kiểm tra xuất, nhập kho. Chấm công cho nhân viên.
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của lãnh đạo....
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH...
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng
Độ tuổi: 1997-2004
Ngoại hình ưa nhìn
Nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán nếu có
Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 9.000.0000 VNĐ + 500.000 Phụ cấp ăn trưa
Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc
Thử việc 1 tháng 85% lương
Ngoài ra có thưởng nóng, thưởng chuyên cần, thưởng hiệu quả kinh doanh và sáng kiến, thưởng lương tháng 13, sinh nhật, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...)
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
