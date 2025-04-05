Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng và nhập số liệu của Khách hàng. Kiểm soát nợ phải trả và phải thu.

Thực hiện kiểm soát, lưu trữ, bảo mật các chứng từ sổ sách của kế toán.

Thực hiện công tác báo cáo (tháng, quý, năm) theo hướng dẫn của quản lý.

Kiểm tra xuất, nhập kho. Chấm công cho nhân viên.

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của lãnh đạo....

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH...

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng

Độ tuổi: 1997-2004

Ngoại hình ưa nhìn

Nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

Thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán nếu có

Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 9.000.0000 VNĐ + 500.000 Phụ cấp ăn trưa

Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc

Thử việc 1 tháng 85% lương

Ngoài ra có thưởng nóng, thưởng chuyên cần, thưởng hiệu quả kinh doanh và sáng kiến, thưởng lương tháng 13, sinh nhật, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...)

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.