Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tư vấn và môi giới bất động sản thịnh vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần tư vấn và môi giới bất động sản thịnh vượng
- Hà Nội: KĐT Xa La, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Kiểm tra kiểm soát hoá đơn chứng từ kế toán, tuân thủ tính hợp lý hợp lệ, hợp pháp do các cá nhân, bộ phận hoàn về và thanh toán theo quy định của Công ty
Kiểm soát định mức chi, giá cả các khoản chi do cá nhân, đội đề xuất phù hợp với quy định của Công ty, giá cả thị trường, đúng mục đích công việc đảm bảo tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả cho Công ty.
Lập và hạch toán bảng lương, chi phí, khấu hao, công nợ và các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Lập bảng tính giá vốn giá thành các công trình
Lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, bán niên và cả năm.
Lập báo cáo tài chính, đảm bảo nộp các báo cáo tài chính, tờ khai khuế, quyết toán thuế TNCN, VAT, TNDN đúng theo quy định nhà nước
In sổ chi tiết là lưu trữ chứng từ, dữ liệu kế toán khoa học đúng quy định
Cung cấp hồ sơ, báo cáo cho các tổ chức tín dụng, cho các đơn bên ngoài khi được yêu cầu theo sư chỉ đạo của lãnh đạo phòng.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiển toán, thanh tra kiểm tra khác
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần tư vấn và môi giới bất động sản thịnh vượng Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Chế độ thưởng các ngày lễ tết và theo kết quả kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và môi giới bất động sản thịnh vượng
