Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tư vấn và môi giới bất động sản thịnh vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Kiểm tra kiểm soát hoá đơn chứng từ kế toán, tuân thủ tính hợp lý hợp lệ, hợp pháp do các cá nhân, bộ phận hoàn về và thanh toán theo quy định của Công ty

Kiểm soát định mức chi, giá cả các khoản chi do cá nhân, đội đề xuất phù hợp với quy định của Công ty, giá cả thị trường, đúng mục đích công việc đảm bảo tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả cho Công ty.

Lập và hạch toán bảng lương, chi phí, khấu hao, công nợ và các nghiệp vụ kế toán phát sinh

Lập bảng tính giá vốn giá thành các công trình

Lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, bán niên và cả năm.

Lập báo cáo tài chính, đảm bảo nộp các báo cáo tài chính, tờ khai khuế, quyết toán thuế TNCN, VAT, TNDN đúng theo quy định nhà nước

In sổ chi tiết là lưu trữ chứng từ, dữ liệu kế toán khoa học đúng quy định

Cung cấp hồ sơ, báo cáo cho các tổ chức tín dụng, cho các đơn bên ngoài khi được yêu cầu theo sư chỉ đạo của lãnh đạo phòng.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiển toán, thanh tra kiểm tra khác