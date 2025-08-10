Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH RIDDLERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà Bcons (Block B), 176/1 - 176/3 Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý dự án phát triển game

Thiết kế và cải tiến quy trình quản lý

Giao tiếp và làm việc với các đối tác outsourcing

Thông dịch và biên dịch tiếng Hàn (các vấn đề và nội dung liên quan đến phát triển game)

Các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Có năng lực xây dựng quy trình phát triển game và hệ thống quản lý

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý dự án

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tiếng Hàn (bắt buộc)

Ưu tiên:

Có kỹ năng tin học và soạn thảo văn bản tốt

Có kinh nghiệm sử dụng Notion

Ưu tiên ứng viên đã từng hoàn thành dự án

Tại CÔNG TY TNHH RIDDLERS Thì Được Hưởng Những Gì

• Trả lương đầy đủ trong thời gian thử việc, tham gia đầy đủ 4 loại bảo hiểm, kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm

• Cung cấp thiết bị làm việc tối ưu, không gian văn phòng tiện nghi và đầy đủ

• Mức lương cạnh tranh theo năng lực, có chính sách tăng lương

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội đào tạo và thăng tiến, các hoạt động nhóm và workshop thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIDDLERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin