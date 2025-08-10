Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH RIDDLERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY TNHH RIDDLERS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà Bcons (Block B), 176/1
- 176/3 Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý dự án phát triển game
Thiết kế và cải tiến quy trình quản lý
Giao tiếp và làm việc với các đối tác outsourcing
Thông dịch và biên dịch tiếng Hàn (các vấn đề và nội dung liên quan đến phát triển game)
Các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
Có năng lực xây dựng quy trình phát triển game và hệ thống quản lý
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý dự án
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tiếng Hàn (bắt buộc)
Ưu tiên:
Có kỹ năng tin học và soạn thảo văn bản tốt
Có kinh nghiệm sử dụng Notion
Ưu tiên ứng viên đã từng hoàn thành dự án
Tại CÔNG TY TNHH RIDDLERS Thì Được Hưởng Những Gì
• Trả lương đầy đủ trong thời gian thử việc, tham gia đầy đủ 4 loại bảo hiểm, kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm
• Cung cấp thiết bị làm việc tối ưu, không gian văn phòng tiện nghi và đầy đủ
• Mức lương cạnh tranh theo năng lực, có chính sách tăng lương
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội đào tạo và thăng tiến, các hoạt động nhóm và workshop thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIDDLERS
