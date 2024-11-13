Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ TATU PREMIUM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 Đường số 5 , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân (Gần Aeon Mall Bình Tân), Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn, chăm sóc khách hàng

Upsale thêm các dịch vụ khác trong quá trình tư vấn

Sử dụng nguồn khách hàng được công ty cung cấp sẵn để giới thiệu, tư vấn chốt đơn về sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng thanh toán dịch vụ

Hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng sau khi mua hàng

Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống

Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí sale, Telesales, bán hàng, CSKH , kỹ năng trực page/tư vấn trên các phương tiện Online (Zalo/Facebook...)

Độ tuổi: 22-30 tuổi;

Đã từng làm trong ngành thẩm mỹ, phong thủy, ngoại hình ưa nhìn là lợi thế.

Có đầy đủ kỹ năng: lắng nghe, thuyết phục, khả năng giao tiếp tốt, chốt khách, làm việc theo nhóm

Nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc.

Đảm bảo tính bảo mật tất cả thông tin về khách hàng của công ty

Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ TATU PREMIUM Thì Được Hưởng Những Gì

Thiết bị làm việc: máy tính để bàn cho nhân viên chính thức

Thời gian làm việc: giờ hành chính từ 8h30 - 17h30 từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy hàng tuần. Một số trường hợp đặc biệt có lịch trước yêu cầu nhân sự có thể đáp ứng làm ngoài giờ có tính lương tăng ca.

Địa điểm làm việc: 66 Đường số 5 , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân (Gần Aeon Mall Bình Tân)

Lương cơ bản: 08-10 triệu chưa bao gồm phụ cấp, % hoa hồng và thưởng doanh thu theo phòng. Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương. % hoa hồng từ 1-3% doanh số cá nhân, tùy thuộc mức doanh số đạt được

Đóng bảo hiểm sau 6 tháng làm việc chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ TATU PREMIUM

