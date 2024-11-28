Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200, Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm, dịch vụ làm đẹp tới khách hàng hiện tại và các khách hàng tiềm năng của công ty trực tiếp tại cửa hàng, hoặc thông qua các nền tảng liên hệ.

- Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng và Marketing để chăm sóc và khai thác khách hàng tiềm năng.

- Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng qua zalo, facebook, mail.

- Hỗ trợ một số công việc khác theo sự phân công của quản lý bộ phận (Sự kiện tri ân khách hàng; sự kiện Marketing của Công ty...).

- Báo cáo công việc với cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm sales, tư vấn về mảng dịch vụ (mỹ phẩm, làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện, nha khoa)

- Có kiến thức, kinh nghiệm về các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe là một lợi thế.

- Có mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, đẳng cấp về chăm sóc sức khỏe, vẻ đẹp.

- Giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.

(Sẽ được đào tạo về sản phẩm và các kiến thức liên quan tới công việc)

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 + Phụ cấp công việc 500.000 + Phụ cấp cơm trưa 30.000/ngày + Thưởng kinh doanh

- Trang bị các thị làm việc (máy tính, điện thoại), cung cấp Data ổn định hàng ngày.

- BHXH, phép năm 12 ngày/năm.

- Được ưu tiên sử dụng các dịch vụ chăm sóc, làm đẹp trong hệ sinh thái của Tập đoàn.

- Được đào tạo bán hàng với các chuyên gia hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.