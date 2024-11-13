Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp SHINE CLINIC & SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

SHINE CLINIC & SPA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
SHINE CLINIC & SPA

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại SHINE CLINIC & SPA

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số số 6 Trương Quyền, P 6, Quận 3, TP. HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chat trực tuyến, chuyển đổi dữ liệu/nhập dữ liệu khách hàng trên kênh Facebook, Tiktok sau chạy ADS sang số điện thoại
Chuyển đổi từ số điện thoại sang khách hàng thực tế tới phòng khám : Gọi điện tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ KH quan tâm, mời KH tới phòng khám.
Gọi điện tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ KH quan tâm, mời KH tới phòng khám.
Gọi điện check chéo dịch vụ KH với các Bộ Phận tại Phòng Khám: hỏi thăm KH sau 2 ngày thực hiện liệu trình tại PK có hài lòng về dịch vụ, về nhân viên các BP không, tổng hợp các góp ý, complant khách hàng báo cáo lại BGĐ
hỏi thăm KH sau 2 ngày thực hiện liệu trình tại PK có hài lòng về dịch vụ, về nhân viên các BP không, tổng hợp các góp ý, complant khách hàng báo cáo lại BGĐ
Rà soát lại dữ liệu, data cũ, gọi điện chăm sóc các KH đang cần Chăm Sóc theo đúng lịch, các KH hẹn liên lạc lại, KH trong data cũ, chuyển đổi khách cũ đã lâu không đến quay lại PK.
Các công việc khác theo chỉ đạo từ Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nữ, độ tuổi dưới 30 (hoặc trên 30 tuổi nếu các bạn năng động)
Kinh Nghiệm: ít nhất 1 năm
Ưu tiên kinh nghiệm làm telesales ở lĩnh vực da liễu, phòng khám, Viện thẩm mỹ, Spa, Mỹ phẩm...
Giọng nói chuẩn, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
Nắm bắt được tâm lý khách hàng, luôn luôn tập trung lắng nghe khách hàng, kiên nhẫn với khách hàng.
Luôn mang lại cảm giác gần gũi, thân thiện với khách hàng
Yêu thích công việc Telesales, Sale online và lĩnh vực làm đẹp
Nhiệt tình, cầu thị.

Tại SHINE CLINIC & SPA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Lương cứng + Hoa hồng KPI => từ 9.000.000-15.000.000 (hoặc hơn tùy năng lực)
Công ty cung cấp máy tính, điện thoại hotline, các phần mềm liên quan trong công việc.
Được nâng lương theo năng lực thể hiện
Được tham quan du lịch, team building cùng công ty .
Môi trường làm việc trẻ, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINE CLINIC & SPA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Trương Quyền, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

