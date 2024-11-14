Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH JACKY VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH JACKY VIETNAM
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chung cư CT2a, Chung Cư Ha Noi Homeland, Phường Thượng Thanh, Long Biên
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Tư vấn và lên lịch trình Tour cho khách du lịch
Cập nhật thông tin về sản phẩm/ dịch vụ và các chương trình khuyến mãi của công ty
Chăm sóc khách hàng trước và sau bán.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale Inbound ít nhất 01 năm
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH JACKY VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bao gồm: Lương cứng 8 - 10 triệu + Hoa hồng
Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, gửi xe.
Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động và chính sách của công ty
Có nhiều cơ hội du lịch theo cơ chế đãi ngộ của công ty
Thưởng các dịp lễ tết
Thưởng cuối năm dựa trên năng lực và kết quả kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH JACKY VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
