Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH JACKY VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư CT2a, Chung Cư Ha Noi Homeland, Phường Thượng Thanh, Long Biên

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tư vấn và lên lịch trình Tour cho khách du lịch

Cập nhật thông tin về sản phẩm/ dịch vụ và các chương trình khuyến mãi của công ty

Chăm sóc khách hàng trước và sau bán.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale Inbound ít nhất 01 năm

Sale Tiếng Anh.

Có kỹ năng đàm phán và giải quyết tình huống, tỉ mỉ và cẩn thận.

Biết hai ngoại ngữ là một lợi thế

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH JACKY VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng 8 - 10 triệu + Hoa hồng

Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, gửi xe.

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động và chính sách của công ty

Có nhiều cơ hội du lịch theo cơ chế đãi ngộ của công ty

Thưởng các dịp lễ tết

Thưởng cuối năm dựa trên năng lực và kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH JACKY VIETNAM

