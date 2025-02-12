Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Landa Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 75 đường Cổ Linh – Long Biên – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Lên báo giá sản phẩm Công ty đang phân phối, soạn thảo hợp đồng bán và các chứng từ liên quan

• Hỗ trợ đội ngũ Sales trong việc quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng và theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng

• Quản lý hồ sơ khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng.

• Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và công việc văn phòng.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dự toán/ Hỗ trợ kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nội thất, xây dựng hoặc các lĩnh vực tương tự…

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế xây dựng, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Kế toán

• Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, chăm chỉ và có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm hiệu quả.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, Word, PowerPoint). Ưu tiên ứng viên biết xem/ đọc bản vẽ thiết kế nội thất/ Xây dựng

