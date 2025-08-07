Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

Mô tả Công việc

• Triển khai xây dựng các quy định, quy trình có liên quan đến công tác tuyển dụng của Công ty.

• Tham gia xây dựng định biên của các Ban/Phòng.

• Tham gia xây dựng Mô tả công việc của các vị trí.

• Lập các kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng được phê duyệt.

• Soạn thảo và ban hành các thông báo tuyển dụng.

• Truyền thông, đăng tin tuyển dụng.

• Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, sàng lọc, đánh giá lưa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

• Tổ chức thực hiện các quy trình phỏng vấn và chọn lọc ứng viên theo quy định của công ty.

• Đề xuất tuyển dụng các ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng.

• Xây dựng và thực hiện các chương trình nâng cao thương hiệu tuyển dụng của Công ty.

• Thực hiện các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp trên.