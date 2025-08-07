Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
- Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà VIT Tower, 519 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng
Mô tả Công việc
• Triển khai xây dựng các quy định, quy trình có liên quan đến công tác tuyển dụng của Công ty.
• Tham gia xây dựng định biên của các Ban/Phòng.
• Tham gia xây dựng Mô tả công việc của các vị trí.
• Lập các kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng được phê duyệt.
• Soạn thảo và ban hành các thông báo tuyển dụng.
• Truyền thông, đăng tin tuyển dụng.
• Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, sàng lọc, đánh giá lưa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
• Tổ chức thực hiện các quy trình phỏng vấn và chọn lọc ứng viên theo quy định của công ty.
• Đề xuất tuyển dụng các ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng.
• Xây dựng và thực hiện các chương trình nâng cao thương hiệu tuyển dụng của Công ty.
• Thực hiện các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Yêu Cầu Công Việc
• Tốt nghiệp hệ cử nhân chuyên nghành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật….
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
