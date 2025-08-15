Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách hàng tuần, tháng, quý, năm

- Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận

- Nghiên cứu, định hướng, xây dựng các sản phẩm dịch vụ của Công ty

- Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty

- Quản lý nhân viên trong phòng Dịch vụ theo phân cấp. Đảm bảo việc đào tạo, duy trì và phát triển đội ngũ nhân viên.

- Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan chức năng, đối tác, khách hàng liên quan đến kinh doanh dịch vụ của Công ty.

- Phối hợp cùng phòng Nhân sự xây dựng quy chế lương thưởng, các quy định dành cho nhân viên nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích giữa người lao động và công ty.

- Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Ban Giám đốc định kỳ, hoặc đột xuất theo yêu cầu