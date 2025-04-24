Tuyển Sales Engineer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VOV Mễ Trì - Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Sales Engineer

Thực hiện và triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng và phát triển thị trường khách hàng nước ngoài và Việt Nam

Chịu trách nhiệm thúc đẩy hoạt động bán hàng được phụ trách.

Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin tình hình thị trường để báo cáo, tư vấn, đề xuất lên Công ty về giá bán sản phẩm, chất lượng sản phẩm cũng như chế độ chính sách đối với khách hàng nhằm phát triển thị trường

Gặp gỡ khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp với khách hàng.

Thực hiện các báo giá, thương lượng, thỏa thuận, ký kết hợp đồng giữa Công ty với khách hàng và theo dõi tiến độ công việc.

Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng cho quản lý.

Công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu thích kinh doanh, nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực buôn bán các loại máy móc công nghiệp là một lợi thế.

Chuyên môn: Am hiểu về mô hình kinh doanh và mô hình quản lý trong lĩnh vực máy móc công nghiệp

Ngoại ngữ: yêu cầu tiếng anh giao tiếp tốt, có tiếng trung là lợi thế.

Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Có khả năng đàm phán tốt, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm hiệu quả, chịu khó, ham học hỏi

Chịu được áp lực công việc kinh doanh và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng KPI up to 25 triệu

Được xét thưởng theo năng lực và theo lợi nhuận của Công ty.

Tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động

Du lịch, nghỉ mát, team building,...và các chế độ đãi ngộ theo chính sách hiện hành của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội tham gia các dự án quốc tế và học hỏi kỹ năng, chuyên môn mới

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Horus Productions

