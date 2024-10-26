Tuyển Sales Manager FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Là đại diện của FPT IS để làm việc với các công ty bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ) để phát triển mảng kinh doanh dịch vụ TPA số cho bảo hiểm sức khỏe. Phát triển mảng kinh doanh phân phối bảo hiểm số, tìm kiếm các đối tác tiềm năng để phân phối các sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng của họ Bán các giải pháp/sản phẩm khác cho công ty bảo hiểm Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh định kỳ của các dự án đã chạy để phát triển và mở rộng kinh doanh Các công việc khác theo nhu cầu phát triển kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 5 năm kinh nghiệm kinh doanh/quản lý trong lĩnh vực bảo hiểm, trong đó kinh nghiệm về bảo hiểm sức khỏe là lợi thế Có kỹ năng quan sát thị trường/lĩnh vực sâu sắc, tư duy sáng tạo và kỹ năng quản lý tốt Tinh thần trách nhiệm, tính chủ động mạnh mẽ, tinh thần hợp tác đồng đội cao Phong cách quyết định quyết đoán, kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần sẵn sàng đương đầu với rủi ro Tinh thần trách nhiệm – hợp tác đồng đội và thực chiến cao Kỹ năng tiếng Anh tốt là lợi thế

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập đãi ngộ cạnh tranh cho vị trí, theo năng lực ứng viên và thưởng hiệu quả công việc Cơ hội đào tạo nghiệp vụ nâng cao và có cơ hội làm việc với các lãnh đạo, chuyên gia của tập đoàn FPT và FPT IS Môi trường làm việc Công nghệ hiện đại - tiên tiến, cơ hội tham gia vào các dự án công nghệ - nghiệp vụ lớn Thưởng tháng lương 13, thưởng KPI và xem xét tăng lương hàng năm Quyền lợi bảo hiểm FPTCare cho bản thân và mua ưu đãi cho người thân Khám sức khoẻ định kỳ, các hoạt động teambuilding, nghỉ mát hàng năm Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT

