Tuyển Sales Marketing Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
- Vĩnh Phúc: 8 Đường Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu
Địa điểm làm việc: 28 Đường Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC SALES PLANNING:
1. Sales management:
- Quản lý và theo dõi tốc độ bán hàng;
- Theo dõi tình hình POS/Stock tại thị trường;
- Hỗ trợ SL và NVBH.
2. Brand Management:
- Theo dõi và quản lý các chỉ số tăng trưởng của từng nhãn hàng;
- Lập kế hoạch phát triển về doanh số, bao phủ, tốc độ bán hàng, hàng tồn và trưng bày của từng nhãn hàng;
- Lập kế hoạch phát triển nhãn hàng mới theo từng giai đoạn.
3. Planning:
- Xây dựng kế hoạch doanh số, mục tiêu tăng trưởng của các khu vực phù hợp;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
