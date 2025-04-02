Tuyển Sales Marketing Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: 8 Đường Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu
Địa điểm làm việc: 28 Đường Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC SALES PLANNING:
1. Sales management:
- Quản lý và theo dõi tốc độ bán hàng;
- Theo dõi tình hình POS/Stock tại thị trường;
- Hỗ trợ SL và NVBH.
2. Brand Management:
- Theo dõi và quản lý các chỉ số tăng trưởng của từng nhãn hàng;
- Lập kế hoạch phát triển về doanh số, bao phủ, tốc độ bán hàng, hàng tồn và trưng bày của từng nhãn hàng;
- Lập kế hoạch phát triển nhãn hàng mới theo từng giai đoạn.
3. Planning:
- Xây dựng kế hoạch doanh số, mục tiêu tăng trưởng của các khu vực phù hợp;

Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office

Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 22th Floor, Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu St, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC

