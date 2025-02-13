Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh HEINEKEN Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

HEINEKEN Vietnam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
HEINEKEN Vietnam

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại HEINEKEN Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đồng Nai (Thống Nhất/ Long Thành)

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện Công ty chăm sóc các điểm bán theo các tiêu chuẩn bán hàng, thực hiện kế hoạch bán hàng và các chương trình khuyến mãi của Công ty để xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, duy trì hình ảnh sản phẩm công ty tại điểm bán và đảm bảo doanh số được giao.
• Lập kế hoạch triển khai việc bán hàng, khuyến mãi, tiêu thụ các sản phẩm của công ty tại điểm bán.
• Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng và cập nhật các thông tin của cuộc thăm viếng lên hệ thống thông qua máy tính bảng.
• Thương lượng với chủ điểm bán về điều khoản và điều kiện hợp đồng kinh doanh của công ty.
• Thu thập và báo cáo các thông tin về tình hình kinh doanh của điểm bán, thị trường và đối thủ.
• Thực hiện các tiêu chuẩn bán hàng tại điểm bán theo chính sách của công ty.
• Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy đội ngũ tiếp thị tại các điểm bán.
• Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
• Làm việc với nhà cung cấp bảng hiệu để lên bảng hiệu cho quán.
• Tìm kiếm các điểm bán mới trong địa bàn được giao.
• Thực hiện các công việc giấy tờ có liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại HEINEKEN Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HEINEKEN Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HEINEKEN Vietnam

HEINEKEN Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Vietcombank Tower, 18th & 19th floor, 05 Cong Truong Me Linh, Ben Nghe Ward

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

