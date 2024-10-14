Tuyển IT phần mềm Công Ty TNHH NTT DATA VDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 36 Triệu

Mức lương Đến 36 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 36 Triệu

– Tiếp nhận các đặc tả yêu cầu phát triển chức năng phần mềm từ khách hàng.

– Làm việc với khách hàng, trao đổi làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật.

– Thực hiện phân tích, đánh giá và ước lượng các yêu cầu phát triển chức năng phần mềm bằng phương pháp Agile.

– Thực hiện lập trình phát triển chức năng phần mềm.

– Thực hiện lập trình các Unit Test và Integration Test cho các chức năng phần mềm đã phát triển.

– Thực hiện đánh giá mã nguồn lập trình.

– Đảm bảo chất lượng và hiệu năng của chức năng phần mềm đã phát triển tuân thủ theo đặc tả được cung cấp.

– Phân tích và khắc phục lỗi phần mềm.

– Trao đổi, đề xuất các vấn đề kỹ thuật trong đội dự án và với khách hàng.

– Đào tạo, hỗ trợ các thành viên trong dự án.

– Báo cáo tiến độ công việc cho Trưởng dự án.

Với Mức Lương Đến 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có kiến thức nền tảng tốt về lập trình (OOP, cấu trúc dữ liệu và giải thuật...).

– Có kiến thức nền tảng tốt về cơ sở dữ liệu quan hệ (thiết kế, sử dụng...).

– Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm lập trình Frontend trong dự án

– Frontend: 2-3 năm kinh nghiệm lập trình Frontend sử dụng VueJS .

– Có khả năng/kinh nghiệm quản lý nhóm 2-3 người.

– Nhiệt tình, teamwork tốt, sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới để đáp ứng công việc.

– Có tư duy hệ thống, tư duy logic tốt, tiếp thu kiến thức mới nhanh, có khả năng đề xuất vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Có kinh nghiệm làm các framework khác như Angular 2+, React + Redux, JSF, .. là một lợi thế.

– Có kinh nghiệm làm về mobile, Firebase, cloud (AWS, Azure, GCP ...) là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH NTT DATA VDS Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: Lên tới 36M/tháng.

– Thưởng khuyến khích theo hiệu quả dự án.

– Thưởng năm dựa trên hiệu quả dự án và kết quả hoạt động của công ty.

– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến.

– Quyền lợi nghỉ phép được đảm bảo đầy đủ theo quy định.

– Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật.

– Tặng thêm gói Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt care khi trở thành nhân viên chính thức.

– Chính sách phúc lợi đa đạng: thưởng nhân dịp các ngày lễ nhân dịp Năm mới, 30/4&1/5, 2/9

(500.000 vnd); phụ cấp nuôi con nhỏ (500.000 vnd / tháng kể từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 24).

– Hoạt động teambuilding, hoạt động câu lạc bộ (yoga, bóng đá, bơi, ...).

– Thời gian làm việc: 08:30 AM – 12:00 PM, 01:30 PM – 06:00 PM, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH NTT DATA VDS

