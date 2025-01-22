Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TEXON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGIES làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY TNHH TEXON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGIES
- Bắc Ninh: Lô K1
- 2 KCN Đại Đồng
- Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
IQC:
• Incoming parts inspection according to specifications
• Sub-tier quality monitoring
• Supplier quality evaluation
• Defective materials managing
• Monitoring the Engineering changes during product life cycle
PQC:
• Control Outgoing Quality Control.
• Work with relevant departments to check and handle quality-related issues
• Develop and update work instructions and standards for inspection staff and quality assurance technicians related to product inspection in process.
• Traning and Assign work for inspector.
FQC:
• Outgoing inspection
• Keeping refeerence pictures
• Keeping shipping history
• Managing FQC check sheets
• Managing product revision
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TEXON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TEXON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGIES
