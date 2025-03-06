Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
Major areas of responsibility:
1. Track POs, plan production and purchases according to Sales\' delivery plan
Theo dõi PO, lập kế hoạch sản xuất và mua hàng theo kế hoạch giao hàng của Sales
2. Plan imports and manage suppliers. Make relevant reports
Lên kế hoạch nhập hàng và quản lý các nhà cung cấp.Làm các báo cáo có liên quan
3. Make detailed production plans weekly/monthly/quarterly/yearly for each stage and ensure that the stages coordinate with each other effectively, on schedule, save time and optimize costs.
Lên kế hoạch sản xuất chi tiết theo tuần/tháng/quý/năm cho từng khâu và đảm bảo sao cho các khâu phối hợp với nhau hiệu quả, kịp tiến độ, tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.
4. Coordinate with production management to monitor product quality, production standards, machinery operation, etc.
Phối hợp với quản lý sản xuất giám sát chất lượng sản phẩm, các quy chuẩn trong sản xuất, vận hành máy móc, v.v.
5. Analyze and control production performance and product quality
Phân tích, kiểm soát hiệu suất sản xuất và chất lượng sản phẩm
6. Establish production standards and ensure workers always comply with them throughout the production process
Thiết lập các tiêu chuẩn sản xuất và đảm bảo công nhân luôn tuân thủ vận hành nó trong suốt quá trình sản xuất
