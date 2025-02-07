Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Long An, Vietnam

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, điện lạnh, điện cơ

- Sửa chữa, bảo trì các thiết bị sản xuất

- Kiểm tra máy móc thường xuyên, dự đoán nguy cơ, đưa ra kế hoạch phòng ngừa

- Thực hiện công việc bảo trì thiết bị máy móc theo kế hoạch định kì

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: 1 năm trở lên

- Nhận trình độ từ 12/12 (có bằng nghề) hoặc tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Chuyên ngành: Điện công nghiệp/điện cơ/điện lạnh hoặc có tay nghề ở vị trí làm tương đương

- Biết sử dụng Word, Excel, Power point, ưu tiên ứng viên biết sử dụng Autocad

- Độ tuổi: Từ 26 - 40 tuổi

- Ưu tiên ứng viên đang cư trú tại địa phương.

Phúc lợi

- Có Ký túc xá nội trú an ninh

- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Nhà nước

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam

