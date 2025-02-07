Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Long An, Vietnam

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, điện lạnh, điện cơ
- Sửa chữa, bảo trì các thiết bị sản xuất
- Kiểm tra máy móc thường xuyên, dự đoán nguy cơ, đưa ra kế hoạch phòng ngừa
- Thực hiện công việc bảo trì thiết bị máy móc theo kế hoạch định kì
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: 1 năm trở lên
- Nhận trình độ từ 12/12 (có bằng nghề) hoặc tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Chuyên ngành: Điện công nghiệp/điện cơ/điện lạnh hoặc có tay nghề ở vị trí làm tương đương
- Biết sử dụng Word, Excel, Power point, ưu tiên ứng viên biết sử dụng Autocad
- Độ tuổi: Từ 26 - 40 tuổi
- Ưu tiên ứng viên đang cư trú tại địa phương.
Phúc lợi
- Có Ký túc xá nội trú an ninh
- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Nhà nước

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Cây Giống Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

