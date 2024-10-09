Tuyển System Engineer TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia trực tiếp quản trị, cấu hình và vận hành hạ tầng Hệ điều hành Unix/Linux, Vmware/Hyper-V, Windows Server... Triển khai các phương án HA, Cân bằng tải cho các hệ thống máy chủ Unix/Linux, Vmware/Hyper-V/ IBM PowerVM, Windows ... Thực hiện xử lý sự cố công nghệ thông tin. Xây dựng và cập nhật các tài liệu vận hành bao gồm: Tài liệu thiết kế, tài liệu triển khai, tài liệu vận hành và các sự cố thường gặp. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động, hiệu suất của hệ thống. Định kỳ theo dõi việc tự động cập nhật các phiên bản nâng cấp hệ thống và khắc phục lỗi. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp giám sát, tự động hóa vận hành hệ thống và các công nghệ về hạ tầng. Phối hợp với bộ phận an toàn thông tin thực hiện vá các lỗ hổng bảo mật hệ thống Xây dựng qui trình, qui định về vận hành giám sát, đảm bảo việc tối ưu sử dụng tài nguyên hệ thống Tham gia xây dựng danh mục các dịch vụ CNTT và bản cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) cho các dịch vụ CNTT cung cấp Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Dưới 35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học hoặc thạc sỹ: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính. Năng lực chuyên môn: Nắm vững các công nghệ máy chủ, ảo hóa, cloud. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về cấu hình, quản trị các hệ thống dịch vụ trên Linux và Windows Server. Nắm chắc mô hình OSI, TCP/IP và các giao thức, dịch vụ mạng. Thành thạo Shell script, biết thêm Python, Perl, ... là một lợi thế. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai và vận hành về các giải pháp máy chủ, ảo hóa. Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai, quản trị, vận hành các hệ thống máy chủ sử dụng hệ điều hành Unix/Linux,Vmware/Hyper-V/ IBM PowerVM, Windows server, Storage...và các mô hình backup, Cluster cho hệ thống máy chủ Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống High Availability trên nền OS Linux/Unix, Windows, Oracle, SQL... Có kinh nghiệm về triển khai các giải pháp giám sát hiệu năng của hệ thống như Nagios, Cacti, Zabbix, PRTG, ELK, Graylog, .... Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế: Linux-LPIC, Vmware-VCP, IBM, HP,.... Có tư duy tối ưu hệ thống, logic tốt, tìm hiểu công nghệ mới nhanh chóng Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành. Kỹ năng cơ bản: Có khả năng làm việc Nhóm. Làm chủ công việc cá nhân (Lập kế hoạch, quản lý công việc, thời gian). Cẩn thận, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm.

Năng lực chuyên môn: Nắm vững các công nghệ máy chủ, ảo hóa, cloud. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về cấu hình, quản trị các hệ thống dịch vụ trên Linux và Windows Server. Nắm chắc mô hình OSI, TCP/IP và các giao thức, dịch vụ mạng. Thành thạo Shell script, biết thêm Python, Perl, ... là một lợi thế. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai và vận hành về các giải pháp máy chủ, ảo hóa. Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai, quản trị, vận hành các hệ thống máy chủ sử dụng hệ điều hành Unix/Linux,Vmware/Hyper-V/ IBM PowerVM, Windows server, Storage...và các mô hình backup, Cluster cho hệ thống máy chủ Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống High Availability trên nền OS Linux/Unix, Windows, Oracle, SQL... Có kinh nghiệm về triển khai các giải pháp giám sát hiệu năng của hệ thống như Nagios, Cacti, Zabbix, PRTG, ELK, Graylog, .... Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế: Linux-LPIC, Vmware-VCP, IBM, HP,.... Có tư duy tối ưu hệ thống, logic tốt, tìm hiểu công nghệ mới nhanh chóng Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

Kỹ năng cơ bản: Có khả năng làm việc Nhóm. Làm chủ công việc cá nhân (Lập kế hoạch, quản lý công việc, thời gian). Cẩn thận, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm.

Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Up to 35M

- Chế độ:

+ Phụ cấp ăn ca: 650.000 VNĐ/tháng

+ KPIs hàng tháng, Thưởng theo kết quả kinh doanh. Thưởng ngày lễ, ngày Tết, ngày truyền thống của Bưu điện, ...

+ Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.

+ Được xét tăng lương theo định kỳ hoặc theo năng lực không giới hạn thời gian....

+ Cơ hội thăng tiến cao; Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.

- Thăm khám sức khỏe định kỳ hằng năm, được may đồng phục TCT.

- Hoạt động ngoại khóa: thể dục, thể thao, teambuilding, ...

4. Thời gian và địa điểm làm việc:

- Làm trong giờ hành chính từ T2 đến T6. Giờ làm việc: T2 đến T5: Từ 8h-18h; T6: từ 8h-17h

- Địa điểm: Tòa nhà Bưu Điện Việt Nam - Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

