Tuyển System Engineer Công ty TNHH Công nghệ Leeon làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa NewSkyLine, KDDT Văn Quán - Yên Phúc, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế, triển khai, vận hành và tối ưu hệ thống mạng (LAN, WAN, SD-WAN).

Quản trị, giám sát, khắc phục sự cố mạng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Cấu hình và cài đặt các thiết bị mạng (Router, Switch L2/L3, Firewall, Load Balancers, VPN, QoS).

Thiết kế hệ thống hạ tầng mạng phục vụ lượng traffic lớn.

Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tối ưu hệ thống mạng.

Tạo và duy trì tài liệu kỹ thuật về cấu hình mạng, quy trình bảo trì và các chính sách liên quan.

Cài đặt, cấu hình, nâng cấp và bảo trì các hệ thống server vật lý, server ảo hóa.

Sao lưu và phục hồi cấu hình thiết bị mạng.

Triển khai hạ tầng phần cứng cho các dự án, dịch vụ của Công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan Quản trị hệ thống/ANTT/Bên thứ 3 kiểm tra xử lý sự cố theo phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý/ Lãnh đạo/Ban Chuyển đổi số.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành CNTT-Phần mềm, Hệ thống thông tin Quản lý, tin học ứng dụng, toán tin.

Có kinh nghiệm chuyên môn làm việc với hệ thống server ảo hóa (VMware, Hyper-V..)

Có hiểu biết về các thiết bị phần cứng như Server (Dell, HP,…), Switch (Cisco), Firewall (Fotigate, Palo Alto, Check Point,…).

Nắm vững kiến thức về Layer 2 – Layer 3.

Có kiến thức chuyển sâu về các giao thức mạng (IPSEC, HSRP, BGP, OSPF,…).

Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống Linux (Ubuntu, CentOS).

Có kỹ năng tư duy phân tích, giải quyết, khoanh vùng sư cố cố để giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn.

Có kỹ năng viết và tổ chức tài liệu.

Trình độ tiếng Anh: đọc, dịch tài liệu tiếng Anh chuyên nghành.

Ưu tiên: Có chứng chỉ CCNA, CCNP, LPIC.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Leeon Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Leeon

