Tuyển System Engineer VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 243A Đê La Thành, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Triển khai, cấu hình tích hợp hệ thống và giải pháp của các hãng Cisco, HPE, DellEMC, Fujitsu, SuperMicro, VMware, RedHat, Oracle, Microsoft…

Cập nhật, nghiên cứu và làm chủ các giải pháp CNTT của các hãng.

Khảo sát, thiết kế giải pháp kỹ thuật, tư vấn các dự án CNTT.

Chuẩn bị Hồ sơ dự thầu về mặt kỹ thuật

Triển khai, Hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai.

Đào tạo và chuyển giao công nghệ

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT – Điện tử Viễn thông

Hiểu biết căn bản về tích hợp hệ thống: phần cứng (máy chủ, máy chủ phiến, HCI, SAN, storage), phần mềm (Windows, Linux, VMware), các giải pháp (cloud computing)…

Có chứng chỉ của các vendor là lợi thế.

Có kinh nghiệm triển khai hoặc vận hành hệ thống là lợi thế.

Có kinh nghiệm về DevOps (Kubernetes, Docker, Tanzu, OpenShift, Openstack, Ansible…) là lợi thế.

Có trách nhiệm và thái độ làm việc tốt, khả năng viết tài liệu, đào tạo, trình bày giải pháp.

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng.

Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành

Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển, thăng tiến

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đoàn kết

Được đào tạo, làm việc cùng chuyên gia đầu ngành

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn

Được ủng hộ, trao quyền cho cá nhân đóng góp vì tập thể

Được mở rộng quan hệ với các lãnh đạo, cá nhân có uy tín trong ngành

Ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ

Nghỉ phép 12 ngày/năm; các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin