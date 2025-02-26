Tuyển System Engineer VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 243A Đê La Thành, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Đến 35 Triệu
Triển khai, cấu hình tích hợp hệ thống và giải pháp của các hãng Cisco, HPE, DellEMC, Fujitsu, SuperMicro, VMware, RedHat, Oracle, Microsoft…
Cập nhật, nghiên cứu và làm chủ các giải pháp CNTT của các hãng.
Khảo sát, thiết kế giải pháp kỹ thuật, tư vấn các dự án CNTT.
Chuẩn bị Hồ sơ dự thầu về mặt kỹ thuật
Triển khai, Hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai.
Đào tạo và chuyển giao công nghệ
Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT – Điện tử Viễn thông
Hiểu biết căn bản về tích hợp hệ thống: phần cứng (máy chủ, máy chủ phiến, HCI, SAN, storage), phần mềm (Windows, Linux, VMware), các giải pháp (cloud computing)…
Có chứng chỉ của các vendor là lợi thế.
Có kinh nghiệm triển khai hoặc vận hành hệ thống là lợi thế.
Có kinh nghiệm về DevOps (Kubernetes, Docker, Tanzu, OpenShift, Openstack, Ansible…) là lợi thế.
Có trách nhiệm và thái độ làm việc tốt, khả năng viết tài liệu, đào tạo, trình bày giải pháp.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng.
Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành
Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển, thăng tiến
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đoàn kết
Được đào tạo, làm việc cùng chuyên gia đầu ngành
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn
Được ủng hộ, trao quyền cho cá nhân đóng góp vì tập thể
Được mở rộng quan hệ với các lãnh đạo, cá nhân có uy tín trong ngành
Ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ
Nghỉ phép 12 ngày/năm; các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
