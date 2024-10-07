Tuyển Talent Acquisition thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

• Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng hàng tháng, đảm bảo đạt chỉ tiêu và chất lượng nhân sự.

• Tìm kiếm, đánh giá và sơ vấn các vị trí cấp cao (Manager) và các vị trí khó tuyển.

• Phát triển chiến lược và kênh tuyển dụng, mở rộng và duy trì nguồn ứng viên chất lượng.

• Quản lý và thực hiện các chương trình thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding), thu hút nhân tài.

• Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ tuyển dụng, đảm bảo kết quả tuyển dụng và hiệu quả trong quy trình làm việc.

• Điều phối và cải tiến quy trình Onboarding nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên mới.

• Phối hợp với các phòng ban đưa ra các giải pháp chiến lược để giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc, cải thiện sự gắn kết nhân viên.

• Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan.

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong mảng tuyển dụng các vị trí đa dạng và ở nhiều cấp độ.

• Tiếng Anh giao tiếp khá tốt

• Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển nguồn ứng viên phong phú.

• Sử dụng thành thạo các công cụ tuyển dụng và mạng xã hội chuyên dụng (LinkedIn, Facebook, v.v.).

• Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhóm tuyển dụng và thực hiện các chương trình thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding)

• Khả năng tư duy sáng tạo, đổi mới để tối ưu hóa quy trình tuyển dụng.

• Chính trực, chịu khó, tinh thần học hỏi và phát triển.

• Tinh thần định hướng kết quả và khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao.

Môi trường học hỏi và phát triển: • Cơ hội học hỏi, tạo mạng lưới và quan hệ với các ứng viên cao cấp và các tổ chức hàng đầu trong ngành, tham gia các hội thảo, chia sẻ... • Cơ hội sử dụng các công cụ tuyển dụng hiện đại, tham gia giai đoạn xây dựng hệ thống, chuyển đổi số, ERP và cơ hội liên tục phát triển của doanh nghiệp • Tham gia phân tích xu hướng, học hỏi tư duy phân tích từ cấp lãnh đạo, được đề xuất và lắng nghe, triển khai nhanh các giải pháp sáng tạo, có giá trị cao • Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, xây dựng thương hiệu,.. theo chương trình đào tạo của doanh nghiệp. • Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển sang lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn lực và các phạm vi khác trong phòng tổ chức nhân sự tùy đam mê và khả năng. Môi trường văn hóa và đồng nghiệp: • Đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện • Tác phong làm việc chuyên nghiệp, cường độ cao, đúng giờ • Cấp trên cởi mở, tôn trọng, chia sẻ Thu nhập và phúc lợi: • Lương thưởng cạnh tranh • Hệ thống đánh giá năng lực công bằng, chuyên nghiệp, sáu tháng đánh giá 1 lần • Nhiều cơ hội thăng tiến • Bảo hiểm Xã hội, y tế, thất nghiệp,.. đầy đủ theo Luật • Du lịch, Team-Building hằng năm • Thưởng Lễ Tết, Tháng 13, thưởng theo danh hiệu đóng góp hoặc các thưởng khác tùy kết quả kinh doanh mỗi năm và thành tích cá nhân

