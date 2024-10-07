Tuyển Talent Acquisition thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DC CÔNG NGHỆ MỚI
- Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
• Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng hàng tháng, đảm bảo đạt chỉ tiêu và chất lượng nhân sự.
• Tìm kiếm, đánh giá và sơ vấn các vị trí cấp cao (Manager) và các vị trí khó tuyển.
• Phát triển chiến lược và kênh tuyển dụng, mở rộng và duy trì nguồn ứng viên chất lượng.
• Quản lý và thực hiện các chương trình thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding), thu hút nhân tài.
• Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ tuyển dụng, đảm bảo kết quả tuyển dụng và hiệu quả trong quy trình làm việc.
• Điều phối và cải tiến quy trình Onboarding nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên mới.
• Phối hợp với các phòng ban đưa ra các giải pháp chiến lược để giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc, cải thiện sự gắn kết nhân viên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong mảng tuyển dụng các vị trí đa dạng và ở nhiều cấp độ.
• Tiếng Anh giao tiếp khá tốt
• Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển nguồn ứng viên phong phú.
• Sử dụng thành thạo các công cụ tuyển dụng và mạng xã hội chuyên dụng (LinkedIn, Facebook, v.v.).
• Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhóm tuyển dụng và thực hiện các chương trình thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding)
• Khả năng tư duy sáng tạo, đổi mới để tối ưu hóa quy trình tuyển dụng.
• Chính trực, chịu khó, tinh thần học hỏi và phát triển.
• Tinh thần định hướng kết quả và khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DC CÔNG NGHỆ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường học hỏi và phát triển:
Môi trường văn hóa và đồng nghiệp:
Thu nhập và phúc lợi:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DC CÔNG NGHỆ MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI