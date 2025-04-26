Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC FUTURE TALENT ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CC Sky Center, số 5B Phổ Quang, Tân Bình, Quận 5

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Dạy vẽ cho học viên từ 3-18 tuổi.

Set up trung tâm theo chủ đề, theo mùa, workshop….

Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện theo phương pháp Global Art.

Chịu trách nhiệm bảo đảm lớp học, phòng học luôn đạt chuẩn theo yêu cầu.

Các công tác liên quan theo chỉ đạo của quản lý trung tâm.

Tuân thủ quy định của trung tâm và chỉ đạo của Quản lý trung tâm.

Trao đổi với phụ huynh về chương trình dạy vẽ và tình hình học tập của học viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo các chuyên ngành sư phạm Mỹ Thuật, Mỹ Thuật, Hội Hoạ, Kiến Trúc, Thiết Kế (Các bạn sinh viên đang học các chuyên ngành trên hoặc ứng viên tốt nghiệp những ngành nghề khác nhưng có năng khiếu Mỹ Thuật cũng có thể tham gia ứng tuyển trợ giảng, part time);

Kỹ năng vẽ tay tốt;

Có kinh nghiệm dạy vẽ là một lợi thế;

Yêu trẻ, hiểu được tâm lý của trẻ;

Chủ động, sáng tạo và thái độ tốt;

Có kỹ năng nghệ thuật và đam mê giảng dạy, truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ;

Mong muốn tham gia vào môi trường làm việc sáng tạo và thú vị.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC FUTURE TALENT ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực (sẽ trao đổi khi phỏng vấn).

Mức lương, thưởng theo hiệu quả công việc;

Được ký HĐLĐ chính thức và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động;

Làm việc trong môi trường giáo dục đầy màu sắc, sáng tạo và tương tác; được cung cấp đào tạo chuyên nghiệp và cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC FUTURE TALENT ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin