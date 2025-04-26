Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC FUTURE TALENT ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC FUTURE TALENT ACADEMY
- Hồ Chí Minh: CC Sky Center, số 5B Phổ Quang, Tân Bình, Quận 5
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Dạy vẽ cho học viên từ 3-18 tuổi.
Set up trung tâm theo chủ đề, theo mùa, workshop….
Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện theo phương pháp Global Art.
Chịu trách nhiệm bảo đảm lớp học, phòng học luôn đạt chuẩn theo yêu cầu.
Các công tác liên quan theo chỉ đạo của quản lý trung tâm.
Tuân thủ quy định của trung tâm và chỉ đạo của Quản lý trung tâm.
Trao đổi với phụ huynh về chương trình dạy vẽ và tình hình học tập của học viên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng vẽ tay tốt;
Có kinh nghiệm dạy vẽ là một lợi thế;
Yêu trẻ, hiểu được tâm lý của trẻ;
Chủ động, sáng tạo và thái độ tốt;
Có kỹ năng nghệ thuật và đam mê giảng dạy, truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ;
Mong muốn tham gia vào môi trường làm việc sáng tạo và thú vị.
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC FUTURE TALENT ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương, thưởng theo hiệu quả công việc;
Được ký HĐLĐ chính thức và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động;
Làm việc trong môi trường giáo dục đầy màu sắc, sáng tạo và tương tác; được cung cấp đào tạo chuyên nghiệp và cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC FUTURE TALENT ACADEMY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
