Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Gen Đoàn Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1055 CMT8, Phường 07, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Quản lý cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, kiểm soát chi phí chung của công ty

Hỗ trợ tổ chức, kiểm soát tính hiệu quả các hoạt động, sự kiện khách hàng, ứng viên

Hỗ trợ các nghiệp vụ cơ bản về chứng từ cho đội ngũ tư vấn

Nắm vững sản phẩm, quy trình xử lý chứng từ, nghiệp vụ liên quan bảo hiểm

Cập nhập, báo cáo các chứng từ liên quan Kế toán thuế của công ty ( báo cáo thuế định kì hàng quý)

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 30 tuổi trở lên ( sinh năm 1993, 1992, 1984 được ưu tiên hơn)

Có kinh nghiệm trong ngành Bảo hiểm / Tài chính là một lợi thế

Có kinh nghiệm về Kế toán Thuế, kê khai BHXH cho nhân viên

Có thể hỗ trợ công việc ngoài giờ ( sau giờ hành chính / T7-CN) theo yêu cầu của Giám đốc

Khả năng giao tiếp và thương thuyết tốt, kết nối mối quan hệ tốt

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Word, excel, PPT…

Khả năng, tốc độ xử lý công việc nhanh và tiếp thu tốt

Tại Công Ty TNHH Gen Đoàn Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương tháng 13

Hưởng chế độ BHXH theo quy định

Chính sách đãi ngộ và tăng lương theo đánh giá năng lực của Công ty

Được tham gia các Lớp huấn luyện về kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ chuyên sâu từ Tổng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gen Đoàn Nhất

