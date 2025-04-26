Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Gen Đoàn Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty TNHH Gen Đoàn Nhất
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1055 CMT8, Phường 07, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, kiểm soát chi phí chung của công ty
Hỗ trợ tổ chức, kiểm soát tính hiệu quả các hoạt động, sự kiện khách hàng, ứng viên
Hỗ trợ các nghiệp vụ cơ bản về chứng từ cho đội ngũ tư vấn
Nắm vững sản phẩm, quy trình xử lý chứng từ, nghiệp vụ liên quan bảo hiểm
Cập nhập, báo cáo các chứng từ liên quan Kế toán thuế của công ty ( báo cáo thuế định kì hàng quý)
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 30 tuổi trở lên ( sinh năm 1993, 1992, 1984 được ưu tiên hơn)
Có kinh nghiệm trong ngành Bảo hiểm / Tài chính là một lợi thế
Có kinh nghiệm về Kế toán Thuế, kê khai BHXH cho nhân viên
Có thể hỗ trợ công việc ngoài giờ ( sau giờ hành chính / T7-CN) theo yêu cầu của Giám đốc
Khả năng giao tiếp và thương thuyết tốt, kết nối mối quan hệ tốt
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Word, excel, PPT…
Khả năng, tốc độ xử lý công việc nhanh và tiếp thu tốt
Tại Công Ty TNHH Gen Đoàn Nhất Thì Được Hưởng Những Gì
Có lương tháng 13
Hưởng chế độ BHXH theo quy định
Chính sách đãi ngộ và tăng lương theo đánh giá năng lực của Công ty
Được tham gia các Lớp huấn luyện về kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ chuyên sâu từ Tổng Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gen Đoàn Nhất
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
