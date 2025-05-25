Tuyển Technical Leader NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Tham gia vào các dự án migration/modernization trọng điểm của công ty.

Xây dựng và thực hiện các giải pháp kỹ thuật chuyển đổi từ COBOL sang các ngôn ngữ hiện đại như C# hoặc Java.

Đảm bảo tích hợp liền mạch giữa hệ thống legacy và hệ thống mới.

Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong nhóm.

Đánh giá hiệu suất hệ thống và đề xuất cải tiến khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Must have

Kinh nghiệm: Tối thiểu 5-7 năm làm việc với COBOL, bao gồm phát triển, bảo trì và tối ưu hóa các ứng dụng trên mainframe.

Dự án Migration: Có kinh nghiệm thực tế trong ít nhất 2-3 dự án migration từ COBOL sang các nền tảng hiện đại (ví dụ: C#, Java, hoặc hệ thống đám mây).

Ngôn ngữ lập trình: Hiểu biết và khả năng làm việc với C# và Java để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.

Kỹ năng lãnh đạo: Kinh nghiệm dẫn dắt team dev (3-5 người trở lên)

Kỹ năng phân tích: Hiểu sâu về hệ thống legacy, có khả năng phân tích source code COBOL và đề xuất giải pháp migration tối ưu; xác định rủi ro và đề xuất giải pháp khả thi.

Công cụ Mainframe: Thành thạo các công cụ như JCL, VSAM, DB2, CICS hoặc các công nghệ mainframe tương tự.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng mềm: Giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề và quản lý thời gian hiệu quả.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh khá (đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và giao tiếp cơ bản)

Nice to have

Kinh nghiệm với các công cụ chuyển đổi tự động (automated migration tools) như Micro Focus, IBM Enterprise COBOL, hoặc các giải pháp tương tự.

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ và framework hiện đại như .NET Core, Spring Boot hoặc các dịch vụ đám mây (AWS, Azure).

Kiến thức về DevOps, CI/CD để hỗ trợ triển khai hệ thống sau migration.

Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xem xét tăng lương dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.

Chương trình và chế độ ghi nhận đặc biệt cho nhân sự gắn bó lâu dài

Chương trình NTQ Ranking giúp định hình lộ trình phát triển rõ ràng cho nhân sự khi gia nhập

Được định hướng phát triển công nghệ chuyên sâu, tham gia nhiều dự án lớn và áp dụng công nghệ mới nhất.

Cân bằng cuộc sống và công việc với các CLB ngoại khóa, hoạt động Teambuilding, nghỉ mát hàng năm, khu vực làm việc Open Space, Pantry và Board game

Được đóng bảo hiểm theo quy định, kèm theo bảo hiểm sức khỏe cá nhân, bảo hiểm sức khỏe cho người thân, và chế độ thai sản tương đương 75% mức lương, khám sức khỏe 1 năm/1 lần.

Văn hóa học tập & nghiên cứu: Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ chuyên môn, tham gia các khóa học nội bộ up skills, khóa học phát triển lên quản lý cùng các chuyên gia có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm.

