Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB

Technical Leader

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: No 3/82 Dich Vong Hau, Cau Giay, Ha Noi, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng ý tưởng và lên đề xuất dự án. Lập kế hoạch chi tiết cho dự án, bao gồm chia nhỏ nhiệm vụ, phân công nhân sự, ước tính thời gian, chi phí theo 5W2H.
• Theo dõi tiến độ dự án và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
• Làm việc với khách hàng, phối hợp với các thành viên dự án để phân tích các yêu cầu của khách hàng, đưa ra ước lượng nỗ lực dự án.
• Xây dựng kế hoạch phát triển dự án, theo dõi, cập nhật tình hình dự án thường xuyên với khách hàng và Ban giám đốc
• Đề xuất các giải pháp để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án theo kế hoạch
• Quản lý dự án, nhân sự tối ưu.
• Ưu tiên thiết kế giải pháp, thiết kế hệ thống.
• Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu.
Tiến hành estimate, review source code và quản lý tiến độ dự án.
Đánh giá năng lực, phân công công việc của các member trong dự án.
Báo cáo tiến độ dự án, trách nhiệm với kết quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm vị trí Technical Leader công nghệ thông tin hoặc các dự án (team từ 7 người trở lên), từng có kinh nghiệm code& tham gia code (bắt buộc).
• Ưu tiên đã tham gia phát triển, triển khai các giải pháp liên quan trong lĩnh vực CNTT cho Giải pháp quản trị Doanh nghiệp, giải pháp Giáo dục, AI Tài chính, Thương mại điện tử là một lợi thế đặc biệt lớn.
• Có kinh nghiệm quản trị các dự án theo nhiều mô hình khác nhau như Agile, Waterfall.
• Có kiến thức chuyên môn liên quan đến các nền tảng phát triển phần mềm phổ biến (Cloud, Microservice, Docker, Continuous Integration / Continuous Deployment, Git, GitLab, NextJS, NestJS, TypeScript, MySQL ...)
• Có tư duy phân tích tốt để cùng team giải quyết các vấn đề trong công việc. • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Tham gia thiết kế và quản lý source code, Code & triển khai cùng developer.
• Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.
• Hiểu biết sâu sắc về quy trình phát triển phần mềm.
• Có kinh nghiệm ngôn ngữ C#, Các công nghệ .NETCore, Java, Angular, Fluter,Nextjs
• CSDL thành thạo với: MS SQL Serve, MongoDB
• Có kinh nghiệm làm việc với Redis Cache, RabbitMQ, Flutter, Nextjs (lợi thế)
• Có kinh nghiệm làm việc với Nextjs (lợi thế)
• Có khả năng giải quyết vấn đề độc lập.
• Có thể hỗ trợ kinh doanh đi trao đổi với khách hàng.
• Khả năng đọc tài liệu và giao tiếp Tiếng Anh cơ bản.
• Có kinh nghiệm trên 5 năm về phát triển phần mềm.
• Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết về các platform giáo dục, nhân sự, thương mại điện tử,AI Robot.. hầu hết product (lợi thế)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng cơ bản (10-15 triệu)+ Chuyển đổi cổ phần theo thoả thuận
• Hưởng % Hoa hồng doanh thu của quản lý hàng tháng
• Cùng gắn bó & phát triển công ty được chia cổ phần esop
• Đánh giá hiệu suất hai lần một năm, dựa trên kết quả công việc.
• Đánh giá lương tháng 13 và thưởng hàng năm.
• Tối thiểu 12 ngày nghỉ phép có lương hàng năm.
• Được hưởng các chế độ BHXH theo quy định công ty dựa trên Luật lao động
• Môi trường làm việc năng động, trẻ, chuyên nghiệp
• Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: các hoạt động teambuilding, tham quan, nghỉ mát,..
• Môi trường làm việc năng động, Ngành IT trẻ trung, chuyên nghiệp
• Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: các hoạt động team building, tham quan, nghỉ mát, đào tạo theo định kì..
• Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý lãnh đạo tại doanh nghiệp và những chương trình đào tạo thuê ngoài hàng tuần hàng tháng để phát triển bản thân, kĩ năng và nâng cao kinh nghiệm quản lý..
• Được làm việc phối hợp trực tiếp với ban giám đốc, Khách hàng và phòng sản phẩm, marketing, bán hàng tăng kĩ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
• Thời gian làm việc: Từ T2 – T6 (8h30 – 12h, 13h30 – 18h), thứ 7 làm việc so le

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: No 3/82 Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

