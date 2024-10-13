Tuyển Tester CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 128 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu tài liệu yêu cầu dự án Viết các tài liệu liên quan tới test (test plan, test case, checklist, test data...) Thực hiện kiểm thử phần mềm bằng những phương pháp như Functional testing, Regression testing, Integration testing... tùy theo tính chất của phần mềm và giai đoạn phát triển phần mềm. Report, quản lý, verify bug, tái hiện bug Tham gia hội họp, training...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm web/mobile app, từng làm việc tại các công ty outsource dự án Nhật là 1 điểm cộng Thành thạo về api testing và Database testing Có kiến thức về SQL: dữ liệu và truy vấn dữ liệu Test performance / security nắm được cơ bản Có kỹ năng estimate, viết test plan tốt, research các kiến thức mới áp dụng vào công việc. Sử dụng thành thạo các tool quản lý dự án như: Jira, Redmine... Có khả năng đề xuất cải tiến hệ thống dựa trên kinh nghiệm Có khả năng đọc hiểu tài liệu phân tích, thiết kế Có khả năng nghiên cứu, tư duy logic, làm việc độc lập hoặc nhóm, nhanh nhẹn Khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt Hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử Có trách nhiệm cao đối với công việc Ưu tiên biết tiếng Nhật là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc; Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...; Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Lương làm thêm giờ theo luật lao động, hỗ trợ đồ ăn OT theo quy định công ty; Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00); Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành; Chế độ du lịch hằng năm và các quyền lợi khác. Mức lương thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI

