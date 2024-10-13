Tuyển Tester CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI
- Hà Nội: số 128 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu tài liệu yêu cầu dự án
Viết các tài liệu liên quan tới test (test plan, test case, checklist, test data...)
Thực hiện kiểm thử phần mềm bằng những phương pháp như Functional testing, Regression testing, Integration testing... tùy theo tính chất của phần mềm và giai đoạn phát triển phần mềm.
Report, quản lý, verify bug, tái hiện bug
Tham gia hội họp, training...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm web/mobile app, từng làm việc tại các công ty outsource dự án Nhật là 1 điểm cộng
Thành thạo về api testing và Database testing
Có kiến thức về SQL: dữ liệu và truy vấn dữ liệu
Test performance / security nắm được cơ bản
Có kỹ năng estimate, viết test plan tốt, research các kiến thức mới áp dụng vào công việc.
Sử dụng thành thạo các tool quản lý dự án như: Jira, Redmine...
Có khả năng đề xuất cải tiến hệ thống dựa trên kinh nghiệm
Có khả năng đọc hiểu tài liệu phân tích, thiết kế
Có khả năng nghiên cứu, tư duy logic, làm việc độc lập hoặc nhóm, nhanh nhẹn
Khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
Hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử
Có trách nhiệm cao đối với công việc
Ưu tiên biết tiếng Nhật là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;
Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Lương làm thêm giờ theo luật lao động, hỗ trợ đồ ăn OT theo quy định công ty;
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00);
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành;
Chế độ du lịch hằng năm và các quyền lợi khác.
Mức lương thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
