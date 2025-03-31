Tuyển Tester NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tester NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NTQ Solution
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
NTQ Solution

Tester

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại NTQ Solution

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp cùng team trao đổi với khách hàng châu Âu bằng tiếng Anh để làm rõ yêu cầu và báo cáo kết quả kiểm thử.
Thực hiện kiểm thử chức năng, giao diện, hiệu năng... của phần mềm CAD với giao diện tiếng Nhật. Có thể phát hiện ra các lỗi sai cú pháp, chính tả, lỗi dịch chưa đúng ... trên giao diện phần mềm.
Biết cách tạo test plan, test cases.
Phát hiện, báo cáo và theo dõi các lỗi phần mềm.
Phối hợp với các nhà phát triển để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm CAD (AutoCAD, ZWCAD, IICAD...).
Đọc hiểu và sử dụng tiếng Nhật thành thạo, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật.
Sử dụng tiếng Anh cơ bản (đọc, viết, chat). Nếu có thể giao tiếp thì là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm là một lợi thế.
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Từng làm việc với nhiều sản phẩm CAD và thị trường Nhật

Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, có xem xét tăng lương dựa trên năng lực và hiệu quả công việc
Chương trình và chế độ ghi nhận đặc biệt cho nhân sự gắn bó lâu dài
Chương trình NTQ Ranking giúp định hình lộ trình phát triển rõ ràng cho nhân sự khi gia nhập
Được định hướng phát triển công nghệ chuyên sâu, tham gia nhiều dự án lớn và áp dụng công nghệ mới nhất.
Cân bằng cuộc sống và công việc với các CLB ngoại khóa, hoạt động Teambuilding, nghỉ mát hàng năm, khu vực làm việc Open Space, Pantry và Board game
Được đóng bảo hiểm theo quy định, kèm theo bảo hiểm sức khỏe cá nhân, bảo hiểm sức khỏe cho người thân, và chế độ thai sản tương đương 75% mức lương, khám sức khỏe 1 năm/1 lần.
Văn hóa học tập & nghiên cứu: Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ chuyên môn, tham gia các khóa học nội bộ up skills, khóa học phát triển lên quản lý cùng các chuyên gia có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NTQ Solution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

NTQ Solution

NTQ Solution

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 6th Floor, Sudico Building (HH3) Me Tri StreetNam Tu Liem District Hanoi City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

