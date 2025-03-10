Tuyển Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 89 Láng Hạ, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Review testcase, bổ sung testcase phù hợp, hướng dẫn người dùng thực hiện test.
Chuẩn bị data cho UAT
Test một số testcase chính, so sánh với kết quả các bên để điều chỉnh, hướng dẫn người dùng test phù hợp.
Tracking daily kết quả UAT, tổng hợp các lỗi phát sinh, đánh giá chất lượng hệ thống và đề xuất các giải pháp khắc phục.
Phân loại bug, phối hợp Nhà thầu xử lý bug
Yêu cầu nhà thầu cập nhật chỉnh sửa tài liệu hướng dẫn sửa sau UAT, review sau chỉnh sửa.
Hỗ trợ kiểm tra tính chính xác của dữ liệu được tích hợp sang hệ thống mới
Hỗ trợ support sau golive: phân loại case, hỗ trợ xử lý case hoặc điều phối về đơn vị phù hợp, tổng hợp báo cáo đánh giá về sự hài lòng & tính năng/tính ổn định của hệ thống.
Xác định các điểm cần cải thiện dựa trên phản hồi của người dùng và kết quả giám sát, cập nhật tổng hợp các yêu cầu CR.
Hỗ trợ xây dựng 1 số tài liệu mô tả yêu cầu nghiệp vụ BRD/SRS

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm các dự án liên quan đến bán hàng/chăm sóc khách hàng tại các tổ chức tài chính.
Có kinh nghiệm test các nhóm function liên quan đến nhiều logic tính toán, xử lý dữ liệu.
Ưu tiên có kinh nghiệm bank

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop….
Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.
Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, …
Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.
Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm
Làm việc với tác đối tác lớn
Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)
Duration: 4 - 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa A, 47 Nguyễn Tuân, Thanh xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

