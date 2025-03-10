Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Song Da, HH4, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi và lấy yêu cầu về công việc bằng tiếng Anh với Project Manager

Thực hiện test sản phẩm CAD (phiên bản dành cho thị trường Nhật)

Báo cáo tiến độ công việc với Project Manager

Làm việc trong cùng với team test sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Must have

- Có kinh nghiệm về phần mềm CAD

- Đã từng sử dụng thành thạo một số tool như AutoCaD

- Có thể trao đổi bằng tiếng Anh

- Đọc hiểu được Tiếng Nhật (giao diện sản phẩm có thể bằng tiếng Nhật)

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên về test sản phẩm.

Nice to have

Từng làm việc với nhiều sản phẩm CAD và thị trường Nhật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: thương lượng;

● Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước;

● Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc;

● Review hiệu quả công việc: 1 lần 1 năm vào tháng 12;

● Thưởng tháng lương thứ 13: Theo thời gian làm việc thực tế trong năm;

● Bảo hiểm sức khỏe nâng cao cho bản thân khi có thâm niên 1 năm làm việc,

● Đào tạo: Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ hàng tuần, tháng, quý; chính sách tài trợ thi lấy

chứng chỉ;

● Chính sách du lịch nghỉ mát; teambuilding cấp công ty

● Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần;

● Môi trường làm việc: Năng động, vui vẻ được đầu tư tổ chức bài bản; CLB Cầu Lông, Yoga,

bóng đá, CLB văn hóa Nhật Bản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin