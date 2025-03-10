Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Tester

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Song Da, HH4, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi và lấy yêu cầu về công việc bằng tiếng Anh với Project Manager
Thực hiện test sản phẩm CAD (phiên bản dành cho thị trường Nhật)
Báo cáo tiến độ công việc với Project Manager
Làm việc trong cùng với team test sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Must have
- Có kinh nghiệm về phần mềm CAD
- Đã từng sử dụng thành thạo một số tool như AutoCaD
- Có thể trao đổi bằng tiếng Anh
- Đọc hiểu được Tiếng Nhật (giao diện sản phẩm có thể bằng tiếng Nhật)
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên về test sản phẩm.
Nice to have
Từng làm việc với nhiều sản phẩm CAD và thị trường Nhật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: thương lượng;
● Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước;
● Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc;
● Review hiệu quả công việc: 1 lần 1 năm vào tháng 12;
● Thưởng tháng lương thứ 13: Theo thời gian làm việc thực tế trong năm;
● Bảo hiểm sức khỏe nâng cao cho bản thân khi có thâm niên 1 năm làm việc,
● Đào tạo: Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ hàng tuần, tháng, quý; chính sách tài trợ thi lấy
chứng chỉ;
● Chính sách du lịch nghỉ mát; teambuilding cấp công ty
● Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần;
● Môi trường làm việc: Năng động, vui vẻ được đầu tư tổ chức bài bản; CLB Cầu Lông, Yoga,
bóng đá, CLB văn hóa Nhật Bản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Nhà 24, ngõ 1008 đường Láng, Phường Láng Thượng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

