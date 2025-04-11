Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Mức lương 18 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quang Trung, Hoàn Kiếm, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

Phân tích tài liệu, yêu cầu về kiểm thử hiệu năng;

Xây dựng kế hoạch kiểm thử hiệu năng, thiết kế kịch bản và review được các kịch bản (scenario) kiểm thử hiệu năng;

Thiết kế script performance test;

Thực thi performance test. Phối hợp với các bên liên quan để theo dõi hệ thống;

Phân tích báo cáo và chỉ ra được các điểm nghẽn(bottleneck) và đánh giá hiệu năng của hệ thống;

Đưa ra phương án, phát triển các chiến lược performance test và các framework cho performance test;

Đóng góp vào việc xây dựng/ cải tiến quy trình, framework của performance test

Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm đảm nhiệm vị trí Performance Test.

Có kĩ năng code và có hiểu biết cơ bản về kiểm thử. Sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình Java, Javascript, Groovy...;

Hiểu rõ về các loại kiểm thử hiệu năng, biết cách vận dụng chính xác từng loại kiểm thử hiệu năng vào từng bài toán

Có hiểu biết tốt về API/Service và sử dụng tốt các tool như Postman, SoapUI cho kiểm thử API/ Service;

Hiểu biết rõ và sử dụng thành thạo một trong số các công cụ kiểm thử như JMeter, Load runner...;

Có thể xây dựng kế hoạch kiểm thử hiệu năng và review được các kịch bản (scenario) kiểm thử hiệu năng đối với api, web, mobile;

Có kinh nghiệm và hiểu biết về kiến trúc hệ thống, kiến trúc hạ tầng các điểm checkpoint cho kiểm thử hiệu năng;

Có kĩ năng phân tích báo cáo và chỉ ra được các điểm nghẽn (bottleneck);

Có kinh nghiệm và biết cách vận dụng CI/CD, DevOps / DevSecOps

Tiếng Anh đọc hiểu văn bản, viết được testcase bằng Tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên có TA giao tiếp

Ưu tiên Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng về Công nghệ thông tin hoặc các ngành có liên quan

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn ($800 - $1500 / tháng)

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ…

Xét tăng lương hàng năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc

Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Tinhvan Care

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý (04 lần/năm), Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….

Được hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được nhận thưởng ngay khi nhận chứng chỉ

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

