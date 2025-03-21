Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu văn phòng Trường mầm non Thành Đông, khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đảm bảo và duy trì chất lượng sản phẩm.
Tham gia xây dựng quy trình test và quy trình phối hợp giữa các team để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ.
Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả.
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive.
Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.
Tham gia cùng quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng các tính năng của hệ thống cùng đội phát triển
Chuẩn hóa, hướng dẫn sử dụng quy trình phần mềm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm.
Hiểu quy trình phát triển sản phẩm công nghệ (Agile, Scrum)
Có kinh nghiệm kiểm thử app và web; sử dụng tool để test API, Performance test là một lợi thế
Có khả năng tư duy tốt
Có kinh nghiệm automation test là một lợi thế.
Yêu cầu cẩn thận tỉ mỉ
Có kiến thức chuyên môn về CNTT là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ: 10 - 15 triệu/tháng tùy theo năng lực
Thưởng performance, dự án
Có cơ hội thăng tiến và hỗ trợ học tập công nghệ mới.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật lao động Việt Nam.
Chế độ đãi ngộ: Được tham gia BHXH và các hưởng các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Thưởng tháng 13, du lịch hàng năm, có cơ hội thăng tiến.
Môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Lô NT KĐT Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

