Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 35 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, Tham gia phân tích làm rõ yêu cầu

Lên kế hoạch (test plan) và viết kịch bản test (test case)

Cài đặt triển khai môi trường test và các module, báo cáo cần test

Test sản phẩm, viết/ kiểm tra tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Viết báo cáo test

Chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm không còn lỗi, tài liệu hướng dẫn đúng và chính xác

Hỗ trợ các bộ phận phân tích nghiệp vụ, triển khai và đạo tạo người sử dụng

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1-2 năm năm KN ở vị trí Tester

Hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế

Thành thạo SQL

Có kinh nghiệm test API là điểm cộng

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN

- Mức lương: đến 15 triệu (gross)

- Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu /năm

- Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt theo thâm niên

- Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....

- Đa dạng hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, YEP,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

