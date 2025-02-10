Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 35 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, Tham gia phân tích làm rõ yêu cầu
Lên kế hoạch (test plan) và viết kịch bản test (test case)
Cài đặt triển khai môi trường test và các module, báo cáo cần test
Test sản phẩm, viết/ kiểm tra tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng
Viết báo cáo test
Chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm không còn lỗi, tài liệu hướng dẫn đúng và chính xác
Hỗ trợ các bộ phận phân tích nghiệp vụ, triển khai và đạo tạo người sử dụng

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1-2 năm năm KN ở vị trí Tester
Hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế
Thành thạo SQL
Có kinh nghiệm test API là điểm cộng
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN
- Mức lương: đến 15 triệu (gross)
triệu (gross)
- Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu /năm
- Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt theo thâm niên
- Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
- Đa dạng hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, YEP,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

