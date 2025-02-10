Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
- Hà Nội: số 35 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, Tham gia phân tích làm rõ yêu cầu
Lên kế hoạch (test plan) và viết kịch bản test (test case)
Cài đặt triển khai môi trường test và các module, báo cáo cần test
Test sản phẩm, viết/ kiểm tra tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng
Viết báo cáo test
Chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm không còn lỗi, tài liệu hướng dẫn đúng và chính xác
Hỗ trợ các bộ phận phân tích nghiệp vụ, triển khai và đạo tạo người sử dụng
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế
Thành thạo SQL
Có kinh nghiệm test API là điểm cộng
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, Excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: đến 15 triệu (gross)
- Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu /năm
- Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt theo thâm niên
- Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
- Đa dạng hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, YEP,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
