Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, tìm ra các xu hướng mới trong ngành thời trang

- Lên ý tưởng cho sản phẩm mới phù hợp nhất với xu hướng thị trường.

- Phối hợp với các thành viên trong bộ phận thiết kế để lên những ý tưởng thiết kế, concept, bộ sưu tập mới cho sản phẩm của công ty. Và phối hợp cùng bên thiết kế kỹ thuật để đảm bảo thực hiện chính xác các kế hoạch đề ra - Giám sát, quản lý các khâu từ lên ý tưởng thiết kế, sản xuất và thành phẩm cuối cùng

- Tạo bản phác thảo cho các kế hoạch thiết kế, lựa chọn màu sắc, chất liệu và phương thức may đo cho các sản phẩm sắp ra mắt.

- Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng để đưa ra bản thiết kế phù hợp nhất

- Đảm bảo sản phẩm phù hợp với chiến lược kinh doanh

- Rà soát theo phong cách và kích cỡ của sản phẩm để phù hợp khi trình bày

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên ở ngành hàng may mặc thời trang nữ ( làm được đa dạng mẫu như Quần, áo, váy, Blazer, Vest, mangto...)

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thời trang

- Có kỹ năng quản lý và giao tiếp tốt

- Sử dụng các phần mềm thuộc chuyên ngành thiết kế như AI, Photoshop và các phần mềm thiết kế thời trang.

- Có niềm yêu thích đối với nghề, có khả năng tự tìm tòi, sáng tạo. Có mắt thẩm mỹ tốt, gu thời trang ổn và kỹ năng phối màu sắc, chất liệu sản phẩm.

- Trung thực, linh hoạt, chỉn chu

Tại Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 vnđ - 15.000.000 vnđ + Thưởng theo cơ chế

Tổng thu nhập: 10.000.000 vnđ - 20.000.000 vnđ

- Thưởng năng suất và các loại thưởng lễ, tết khác theo chính sách của công ty

- Phụ cấp ăn trưa: 500.000/ tháng, hỗ trợ tiền gửi xe

- Được đóng BHXH và các phúc lợi theo quy định nhà nước

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp trẻ trung

- Được tham gia các khoá học phát triển kỹ năng, bản thân, chuyên môn nghiệp vụ

- Tham gia các hoạt động Teambuilding tổ chức định kỳ hàng năm (Du lịch, Year End Party...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin