Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Thu hồi nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

- Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp – Thẻ tín dụng Khách hàng cá nhân trên địa bàn phụ trách.
Tiếp nhận hồ sơ của các khách hàng (KH) đang có khoản vay trễ hạn tại Ngân hàng VPBank để xử lý.
Thực hiện các biện pháp tác nghiệp để thu hồi nợ, yêu cầu KH tất toán khoản vay tại VPBank;
Thu thập thông tin cơ bản về các KH không trả nợ đúng hạn: hồ sơ vay, số dư trên tài khoản KH, tình trạng trả nợ, lịch trả nợ của KH và các thông tin cần thiết khác từ các bên liên quan với KH, ...;
Áp dụng các biện pháp và nghiệp vụ truy tìm thông tin, phương thức liên hệ hiện tại của KH nhằm phục vụ công tác thu hồi nợ;
Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn; tiếp xúc và thương lượng trực tiếp với KH, tìm hiểu khả năng thanh toán của KH và đưa ra phương án xử lý thích hợp;
Tuân thủ các chính sách và quy định về thu hồi nợ của Ngân hàng VPBank, quy định của Pháp luật.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có thể di chuyển các địa bàn
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc;
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát;
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt;
Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường sá;
Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực:
Lương cứng: 12.000.000 - 15.000.000
Phụ cấp đi lại: 700.000/tháng
Phụ cấp cơm: 700.000/tháng
Hoa hồng: theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7 (2 ngày trong tháng)
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

