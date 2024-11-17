Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Sô T151, lô đất H4, khu 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
• Hỗ trợ phân tích nghiệp vụ trong doanh nghiệp
• Hỗ trợ sắp xếp hồ sơ chứng từ bản cứng phòng kế toán
• Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.
• Được training nghiệp vụ kế toán thuế trong quá trình thực tập và có cơ hội được đào tạo lên vị trí chính thức.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán hoặc tương đương
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Được thực tập trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Được dẫn dắt phát triển lên vị trí chính thức
Hỗ trợ ăn trưa tại Văn phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát
