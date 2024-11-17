Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sô T151, lô đất H4, khu 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Hỗ trợ phân tích nghiệp vụ trong doanh nghiệp

• Hỗ trợ sắp xếp hồ sơ chứng từ bản cứng phòng kế toán

• Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

• Được training nghiệp vụ kế toán thuế trong quá trình thực tập và có cơ hội được đào tạo lên vị trí chính thức.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán hoặc tương đương

Chấp nhận sinh viên năm cuối các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán

Đức tính: Chăm chỉ, cẩn thận

Ưu tiên thực tập được fulltime

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được thực tập trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Được dẫn dắt phát triển lên vị trí chính thức

Hỗ trợ ăn trưa tại Văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin